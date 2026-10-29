La huelga de maquinistas afecta en Andalucía a cerca de un 30% de los trenes y obliga a suspender un 8% de los servicios

Archivo - Estación de trenes de Puerta de Atocha. Imagen de archivo. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

SEVILLA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La huelga convocada por el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf) ha dejado "incidencias destacadas" en Andalucía, con un 29,41% de los servicios sin salida y de un 7,84% de supresiones. Extremadura ha registrado el segundo mayor porcentaje de servicios suprimidos, con un 22,22%.

En una nota, Renfe ha mostrado su respeto "como no podía ser de otro modo" al derecho a huelga de los profesionales pero ha lamentado "los perjuicios que esta jornada pueda ocasionar a los viajeros". La huelga en el ámbito nacional ha registrado durante el turno de noche un seguimiento del 2,19% y del 15,16% en el turno de mañana entre los trabajadores con capacidad para secundarla.

La convocatoria de los paros del sindicato de maquinistas está teniendo ya una importante incidencia en la prestación los servicios mínimos declarados. Esos servicios mínimos son los siguientes: en Cercanías, en horario punta (de 6,00 a 9,00; de 13,30 a 15,30 y de 18,30 a 20,30) quedan establecidos en el 75% del servicio habitual, y en el resto del día, en el 50% del servicio habitual.

En el caso de los trenes de Media Distancia se establece una media de 65% de los servicios habituales; en los trenes de Alta Velocidad/Larga Distancia, queda establecido en un 73% de los servicios habituales --la línea Madrid-Andalucía permanece interrumpida como consecuencia del accidente de Urda-- y en Mercancías, se establece un porcentaje del 26% del servicio programado.