Hurtos, robos y errores administrativos representan un 0,9% de la facturación del comercio andaluz en 2024, según CAEA

SEVILLA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Andaluza de Empresarios de Alimentación y Perfumería (CAEA) ha reflejado en el 'Estudio análisis sobre la pérdida desconocida en el sector retail de alimentación, gran consumo y perfumería en Andalucía' que la "pérdida desconocida", que incluye hurtos externos, robos y errores administrativos o de proveedores, ha representado un 0,9% de la facturación de las empresas del sector del comercio de alimentación, gran consumo y perfumería en la comunidad autónoma en el año 2024.

Asimismo, CAEA ha indicado en una nota que, el 68% corresponde con hurtos externos de los potenciales clientes, que se incrementan especialmente en invierno, coincidiendo con las campañas de Navidad y Reyes, sobre todo en establecimientos urbanos y cuando hay turismo. El 18% proviene de hurtos internos de los trabajadores y el 14% de errores administrativos o de proveedores.

Además, este estudio, elaborado por NielsenIQ con la colaboración de Checkpoint y financiado por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, en base a una encuesta realizada a las empresas asociadas a CAEA, ha reflejado que sobre los productos más hurtados, en el top cinco del canal minorista se encuentran por este orden los embutidos, productos de cuidado capilar/pelo, las conservas/ahumados, los aceites y los vinos y licores.

Por su parte, de forma muy similar, el top cinco del canal mayorista lo ocupan los vinos y licores, los embutidos, las cuchillas de afeitar, los aceites y las conservas/ahumados.

En cuanto a las características de los hurtos externos de los potenciales clientes, han hurtado productos capricho (68%), no básicos, por autores multirreincidentes (62%) y bandas organizadas (41%), y el grueso (75%), acaba en la reventa. Asimismo, el 76% se ha realizado sin violencia.

En este sentido, las empresas del sector han destacado la "falta de eficiencia" de la ley y del sistema a la hora de perseguir a los multirreincidentes y de penar los hurtos.

En relación con las medidas de prevención de la "pérdida desconocida" por parte de las empresas, las alarmas de seguridad y las cámaras de videovigilancia son las medidas de seguridad más presentes en los comercios andaluces. Las antenas, arcos, arañas, collarines y cajas policarbonato han constituido las soluciones antihurto más implantadas, ha reflejado el estudio.

En este contexto, la presidenta de CAEA, Virginia González Lucena, ha alertado sobre el perjudicial impacto que supone la "pérdida desconocida" en el retail de alimentación, gran consumo y perfumería en Andalucía y, en concreto, los hurtos y robos multirreincidentes.

"Con este estudio pretendemos visibilizar la necesidad de actuar por parte de las administraciones y los agentes implicados, dado que es evidente que el sistema es ineficaz a la hora de perseguir y penar la multirreincidencia, y el impacto negativo en el sector resulta muy significativo", ha resaltado.

Además, "queda reflejado que no se trata de hurtos o robos famélicos o por necesidad, sino de bandas organizadas que han hecho de esto su modo de vida, dado que roban mayoritariamente productos capricho y tres cuartas partes de los mismos terminan en la reventa", ha señalado González.

En este sentido, CAEA ha hecho un llamamiento al consumidor para que evite comprar este tipo de productos de procedencia desconocida, por el riesgo que ello conlleva para la salud y seguridad al perder la trazabilidad de los productos, especialmente en el caso de la alimentación y perfumería y por "el especial daño que se causa al comercio afectado", ha puntualizado.

Al respecto, la Dirección General de Consumo de la Junta de Andalucía ha advertido en su portal Consumo Responde que "comprar en el comercio ilegal socava los derechos de los consumidores y pone en riesgo la seguridad y la salud", haciendo un llamamiento a la ciudadanía a comprar siempre en comercios legales evitando adquirir falsificaciones o artículos procedentes de hurtos.

La Confederación Andaluza de Empresarios de Alimentación y Perfumería, fundada en 1989, representa los intereses generales del sector de la distribución comercial organizada de gran consumo en Andalucía, mayorista y minorista, en formatos supermercados de proximidad, cash & carry y canal especializado de perfumería, está conformada por 24 grupos empresariales.

Su volumen de facturación ha alcanzado 42.000 millones de euros a nivel nacional ---11.000 millones de euros en Andalucía--, con unos 8.000 establecimientos comerciales --3.500 en Andalucía-- y alrededor de 152.000 empleados en España --45.000 en Andalucía--.

Ha contado, además, con 4.500 pymes comerciales, franquiciados o socios de cooperativas, más de tres millones de metros cuadrados de superficie comercial y más de dos millones de metros cuadrados de superficie de almacén y logística.