El IAA inaugura su 50 aniversario con una intervención artística de El Niño de las Pinturas

La fachada del Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA- CSIC) luce desde este martes una obra del reconocido artista urbano El Niño de las Pinturas que homenajea las vocaciones científicas y que marca el inicio de la celebración del 50 aniversario del centro de Excelencia Severo Ochoa.

El IAA-CSIC, con esta acción, se convierte en la primera institución de investigación en Granada en ceder su fachada para una obra artística de esta índole, integrándose así en el circuito de arte urbano y graffiti de la ciudad y de Andalucía.

Con ello se pretende también dejar "un legado a la ciudad, un regalo que perdure en el tiempo y conecte la ciencia con la comunidad", ha asegurado Antxon Alberdi, director del Instituto de Astrofísica de Andalucía, quien ha opinado que "la ciencia y el arte pueden y deben dialogar".

"Con esta intervención, no solo embellecemos nuestra sede, sino que también la convertimos en un espacio de inspiración para la comunidad y los visitantes", ha agregado. En las últimas semanas, diversas instituciones se han sumado a la celebración del 50 aniversario del IAA-CSIC, brindando su apoyo a la labor científica y divulgativa del centro.

"Desde el inicio, el IAA forma parte del apoyo a la candidatura de Granada como Capital Europea de la Cultura", ha señalado la alcaldesa de Granda, Marifrán Carazo, añadiendo que "con esta propuesta de arte urbano, el centro vincula la ciencia a nuestra ciudad representando ese papel tan importante que realiza desde el punto de vista de la investigación".

La alcaldesa también ha querido reconocer la labor del instituto y reafirmar su compromiso con la institución apostando por "continuar estrechando la colaboración para fortalecer el liderazgo de Granada como ciudad de investigación y ciencia".

El subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, ha destacado el papel del Instituto de Astrofísica de Andalucía como referente nacional e internacional en astrofísica moderna y ha señalado el significado de la obra como un vínculo entre el IAA y la ciudad.

"Con este mural, el IAA quiere implicarse aún más con la ciudad, para que cuando se pase por delante de este edificio se tenga muy presente que aquí hay un grupo de investigadores haciendo ciencia de altísimo nivel".

El delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Granados, ha subrayado la importancia de la obra de El Niño de las Pinturas como símbolo de este 50 aniversario y ha reafirmado el compromiso de la Junta de Andalucía. "El mural deja huella de este 50 aniversario, en el que la Junta de Andalucía colaborará con todas las actuaciones complementarias en investigación y divulgación que hacemos junto al IAA".

El rector de la Universidad de Granada, Pedro Mercado, ha destacado la estrecha relación entre ambas instituciones y el compromiso con la excelencia científica. "Cincuenta años compartiendo historia con la Universidad y, sobre todo, ese trabajo dedicado a la ciencia y la investigación de excelencia, que es y seguirá siendo Granada por mucho tiempo con el IAA en nuestra tierra", ha dicho.

Marichu García, vocal del Comité Ejecutivo del Pleno de la Cámara, ha añadido que a la Cámara de Comercio de Granada les satisface mucho acompañar al IAA en esta celebración, así como "estar presentes y colaborar con todo el programa de actividades que se plantea para la difusión de los logros e impacto que se ha ido cosechando en el ámbito de la investigación durante medio siglo".

LA OBRA

Raúl Ruiz, más conocido como El Niño de las Pinturas, es un artista consolidado en el mundo del graffiti que ha llevado su arte a rincones de todo el mundo. Con un estilo inconfundible, sus murales, caracterizados por una técnica depurada y mensajes cargados de poética social, han dejado huella en ciudades de todo el mundo.

En esta ocasión, su obra en el IAA- CSIC rinde homenaje al sueño, la motivación y las vocaciones científicas de las nuevas generaciones. "Para mÍ ha sido un honor pintar en este edificio tan emblemático, no sÓlo por lo que guarda dentro sino también porque pertenece al barrio donde yo he crecido, he jugado y he hecho mis primeros trabajos", asegura el artista.

"Me parece muy bonito, treinta y algo años después, volver aquí y hacerlo pintando un edificio con un tamaño tan interesante", ha agregado.

"Con suerte, esperemos que esta colaboración con el IAA signifique el principio de una nueva línea de muchas más colaboraciones, y así consigamos que las paredes de esta ciudad, con lo bonita que ya es, se vuelvan singulares y nos ayuden a vivir un poco mejor todavía", sostiene El Niño de las Pinturas.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

La inauguración de la obra marca el inicio de un amplio programa de actividades conmemorativas que el Instituto de Astrofísica de Andalucía ha diseñado para celebrar su medio siglo de historia.

A lo largo del año, el IAA integrará sus actividades habituales, como la Noche Europea de los Investigadores, el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia o las visitas escolares, dentro del marco conmemorativo del aniversario. Sin embargo, el IAA también ha preparado una serie de acciones especiales diseñadas exclusivamente para celebrar este hito y acercar la astrofísica a la ciudad.

Entre las acciones más destacadas, además de la creación del mural de El Niño de las Pinturas, que ya decora la fachada del instituto, se incluyen una exposición itinerante titulada 'Perspectivas', que recorrerá diversos espacios de la ciudad para mostrar cómo la investigación astronómica ha transformado nuestra comprensión del universo; la publicación de un libro conmemorativo que repasa los 50 años de historia del centro y que será presentado en la Feria del Libro de Granada; y, como colofón, un gran evento abierto a la ciudadanía, en el que se rendirá homenaje al legado científico del IAA y se invitará a la comunidad a sumarse a la celebración.

Además de estas iniciativas, el centro colabora en eventos de gran relevancia, como el festival multidisciplinar Gravite o la Feria del Libro de Granada, donde desde hace ocho años dispone de una caseta dedicada exclusivamente a la divulgación científica. También participará en una experiencia que combina gastronomía y astrofísica de la mano de Chechu González, chef del restaurante María de la O, así como en otras propuestas que se darán a conocer próximamente.

Estas acciones buscan contribuir a hacer de este aniversario una celebración colectiva, reflejando el compromiso del Instituto de Astrofísica de Andalucía con la ciencia, la cultura y la sociedad.