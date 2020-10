IAM atiende a 110.000 mujeres y 44.429 consultas en 2019 y PSOE dice que la Junta "esconde la memoria por miedo" a Vox

SEVILLA, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, ha presentado este martes en comisión parlamentaria conclusiones de la Memoria de actividades de 2019 del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), ejercicio donde atendió a 109.323 mujeres a través de los ocho Centros Provinciales de la Mujer, los Centros Municipales de Información a la Mujer (CMIM) y el Teléfono de Atención a las Mujeres (900 200 999) y se recibieron un total de 44.429 consultas relacionadas con violencia de género.

La diputada y portavoz de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación del PSOE-A, Soledad Pérez, ha afeado a la consejera que "esconda" la Memoria de Actividades del IAM del 2019 "por miedo a la reacción de la extrema derecha", según ha señalado en una nota.

En 2019 el IAM celebró el 30 aniversario de este organismo, ha informado la Consejería de Igualdad por medio de una nota.

Ruiz ha resaltado que en 2019, año del cambio de Gobierno en Andalucía, se ha reforzado "el compromiso con la igualdad entre mujeres y hombres y la lucha contra la violencia de género. No en vano, aumentamos el presupuesto del Instituto Andaluz de la Mujer en 1,2 millones de euros. A su vez lo dotamos de mayores competencias, al unificar la gestión de la atención a las víctimas de violencia de género en este organismo, y también mejoramos y potenciamos programas y servicios que ya venían ofreciéndose, con el fin de que el IAM continuara siendo referente en esta materia".

Los CMIM y la línea 900 han visto tanto ampliado sus presupuestos como mejorado su gestión. Los 176 Centros Municipales de Información a la Mujer, repartidos por toda Andalucía, han recibido en 2019 una financiación de 15,5 millones de euros a través de la convocatoria anual de ayudas y una extraordinaria para la realización de actuaciones del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

Esta red de centros, que es la mayor de Europa de apoyo a las mujeres, presta cobertura a más de 3 millones de mujeres de 321 municipios.

El presupuesto del teléfono 900 200 999 creció casi un 420% al pasar de 103.000 euros a 535.118,84 euros.

El Instituto Andaluz de la Mujer ha atendido a 109.323 mujeres: 77.045 en los ocho Centros Provinciales de la Mujer y en los CMIM, de las que un 25% lo han sido por violencia machista, y 32.278 en el Teléfono de Atención a las Mujeres, que suponen 3.020 llamadas que en 2018.

En los centros provinciales y municipales se ha dado cobertura a 11.152 mujeres inmigrantes, de las que 3.626 han sido por violencia de género, y también, a 2.965 mujeres con discapacidad, de las que 789 también lo han sido por violencia machista. "Dos colectivos muy vulnerables que requieren además de servicios especializados", ha asegurado.

El IAM ha dado respuesta a 165.463 consultas, de las que un 26% han sido sobre la violencia de género.

El Servicio Integral de Atención y Acogida a Mujeres Víctimas de Violencia de Género, compuesto por los centros de emergencias, las casas de acogida y los pisos tutelados con cerca de 500 plazas, ha permitido atender a 2.518 personas, de las que 1.345 eran mujeres y 1.173 menores.

En 2019 se han atendido a 609 mujeres que han sido víctimas de agresiones y/o abusos sexuales, de las que 299 acudieron el pasado año por primera vez a este servicio.

Se ha prestado apoyo psicológico a 888 menores que en sus primeras relaciones de pareja han sufrido violencia de género y a 240 que también han sido víctimas de violencia sexual.

El IAM han mantenido las dos modalidades de ayudas económicas para mujeres víctimas de violencia machista y ha concedido 69 ayudas por importe de 234.900 euros para facilitar el inicio de una vida independiente de mujeres víctimas acogidas en el Servicio de Atención Integral, así como 84 ayudas por 529.232 euros a mujeres víctimas que acrediten insuficiencia de recursos y especiales dificultades para obtener un empleo.

Rocío Ruiz ha explicado que "el IAM organiza sus áreas de trabajo en torno a cuatro ejes fundamentales: la igualdad de género, la igualdad en el empleo y la coeducación, además de la lucha contra la violencia de género como ya se ha detallado".

En 2019 un total de 119 disposiciones normativas contaron con Informe de Evaluación de Impacto de Género, a la vez que fueron emitidas 153 medidas de igualdad para su integración en la normativa correspondiente.

El IAM también convocó las subvenciones para entidades sin ánimo de lucro para mujeres en riesgo de exclusión social. Esta convocatoria contó con un presupuesto de dos millones de euros, 700.000 euros más que en 2018, que se ha destinado en un 46% a entidades que trabajan con mujeres en riesgo de exclusión social, un 22% a entidades que trabajan con mujeres prostituidas y víctimas de trata, un 17% a mujeres inmigrantes, un 11% a entidades que atienden a madres jóvenes y un 4% a mujeres reclusas.

También se convocó las ayudas a asociaciones de mujeres cuyos proyectos están en periodo de ejecución hasta el próximo 30 de octubre.

El Observatorio Andaluz de la Publicidad No Sexista recibió en 2019 290 denuncias, un 41% más que en 2018.

En relación al segundo área de trabajo orientado a impulsar la igualdad en el empleo, en el Servicio de asesoramiento jurídico y defensa procesal a mujeres en caso de discriminación laboral por razón de sexo se atendió a 254 mujeres.

Un servicio que respaldó principalmente a trabajadoras de pymes del sector Servicios, Hostelería y Comercio, pero también de Empresas de más de 250 empleados y entidades de sectores tales como Industria, Sanidad y otros Servicios.

A través del Servicio de Asesoramiento a Empresas en Igualdad (EQUIPA) se dio respuesta a 92 consultas, procedentes en su mayor parte de empresas del sector privado, sobre materias tales como protocolo de acoso, planes de igualdad, normativa de subvenciones, medidas a favor de la mujer y la Marca de excelencia en Igualdad.

Asimismo, con el fin de fomentar la conciliación como valores para conseguir la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, el IAM ha impulsado la Red Andaluza de Entidades Conciliadoras (RAEC), que el pasado año logró un total de 83 acuerdos de adhesión en favor de la conciliación y la corresponsabilidad.

Junto a ello, se realizó una nueva convocatoria de las subvenciones destinadas a promover la empleabilidad y el emprendimiento de las mujeres universitarias (Univergem) por una cuantía máxima de 750.000 euros. Un programa que el IAM desarrolla desde la década de los 90 y que tiene como beneficiarias a las 10 universidades públicas de Andalucía.

PSOE-A: "INFORME DEBATIDO SIN CONOCERLO LA COMISIÓN"

La diputada del PSOE-A, Soledad Pérez, ha criticado que el Gobierno andaluz no haya hecho público aún dicho el informe del IAM, "que ha tenido que ser debatido en la Cámara sin que la comisión lo conociera, y que se oculta todo lo relacionado con la lucha por la igualdad porque Vox pidió la supresión del IAM".

Según ha indicado el PSOE-A en una nota, Pérez ha apuntado a que "la consejera también ha podido esconder este informe porque no está satisfecha con el trabajo realizado", al tiempo que ha criticado que la Junta "no ha ejecutado ni un solo euro de los 63.424 recibidos del Gobierno de España para luchar contra la violencia de género".

La diputada socialista ha advertido de que los fondos del Pacto de Estado de Violencia de Género "están totalmente diluidos y se están utilizando para financiar gastos ordinarios del IAM", a la vez que ha lamentado la "paralización total de la Ley de Igualdad y contra la Violencia de Género", asegurando que "el gobierno de las derechas no ha impulsado ni las medidas normativas ni ninguno de los planes, perjudicando a miles de mujeres que por no ser víctimas en el entorno de la pareja o expareja no ven sus derechos protegidos y amparados como marcaban estas reformas legislativas".