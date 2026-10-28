El IAS de Córdoba se une a la Semana de la Ciencia y Tecnología del CSIC con un 'Kahoot Agricultura' para alumnos de ESO

Un grupo de alumno participan en un 'Kahoot'. - IAS-CSIS

CÓRDOBA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Agricultura Sostenible (IAS) de Córdoba se suma un año más a la Semana de la Ciencia y la Tecnología del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), que celebra del 16 al 29 de noviembre su XXVI edición. Como en años anteriores, el IAS-CSIC convoca al alumnado de la ESO a participar en su 'Kahoot Agricultura' virtual.

Así lo ha indicado el IAS-CSIC en una nota en la que la responsable de Divulgación del instituto, Montserrat Jurado, ha señalado que con esta actividad "se pretende acercar a los estudiantes al mundo de la agricultura sostenible y resaltar su importancia en el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)".

La Semana de la Ciencia y la Tecnología se viene celebrando desde 2001 con el objetivo de acercar la ciencia al público de todas las edades, estimular el gusto por el saber científico e incentivar la participación de los ciudadanos en cuestiones científicas mediante la realización de actividades de divulgación en museos, universidades, centros de investigación y parques tecnológicos, entre otros.

Su característica principal es que las instituciones y centros de investigación abren sus puertas para que la ciudadanía conozca los últimos avances en ciencia y las principales líneas de investigación que los científicos están desarrollando.

La semana busca que el gran público acceda a los espacios donde se desarrolla el conocimiento científico, entrando en contacto directo con los laboratorios y los investigadores. Tienen cabida todos los formatos: talleres, exposiciones, visitas guiadas y jornadas de puertas abiertas, encuentros entre jóvenes e investigadores, cafés científicos, debates, conferencias y espectáculos, entre otros.

El concurso estará precedido de la microcharla 'Conociendo el IAS', en la que miembros de la Comisión de Divulgación presentarán al IAS-CSIC como centro singular del CSIC en investigación agraria, cuya misión es contribuir, a través de la investigación científica, al desarrollo de una agricultura productiva y respetuosa con el medio ambiente.

Tras la charla, el alumnado se enfrentará a distintas preguntas relativas a la agricultura con cuatro respuestas posibles entre las que los y las jóvenes participantes tendrán que seleccionar la correcta en el menor tiempo posible. Quienes respondan al mayor número de preguntas de forma correcta en el menor tiempo posible ganarán un premio.

Se han programado cuatro sesiones online del 16 al 19 de noviembre, de 11,30 a 12,30 horas y habrá premio para el mejor de cada sesión. "Hacer el concurso online tiene por objetivo facilitar la participación de centros ubicados en zonas rurales, normalmente alejados de la capital cordobesa, que tienen más dificultades a la hora de desplazarse para realizar actividades presenciales", ha apuntado la responsable de Divulgación del IAS-CSIC.

Los centros interesados en participar --el concurso está abierto a cualquier centro del territorio nacional-- aún pueden apuntarse a través del correo 'divulgacion@ias.csic.es'.

Por otra parte, y en el marco de la Semana de la Ciencia de Andalucía, el IAS-CSIC se une al Instituto de Estudios Sociales Avanzados (IESA), también ubicado en Córdoba, para participar en una nueva edición de 'Café con Ciencia', la iniciativa impulsada por la Fundación Descubre, que este año lleva por título 'Como la investigación puede cambiar el mundo: del campo y el laboratorio a las políticas públicas que transforman vidas' y en el que alumnado de la ESO conversará con los investigadores David Lozano (IAS-CSIC) y Esperanza Vera-Toscano (IESA-CSIC).