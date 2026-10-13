Identificado el joven eslovaco que rompió un pilar de la Alhambra haciendo parkour

Archivo - El entorno del Palacio de Carlos V en la Alhambra. Archivo. - ÁLEX CÁMARA-EUROPA PRESS - Archivo

GRANADA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha identificado al joven que a finales de agosto arrancó un pilar dentro del conjunto monumental de la Alhambra haciendo parkour junto a un grupo de amigos.

El presunto autor de los hechos es un ciudadano eslovaco plenamente identificado a través de la Interpol y cuyo paradero no se ha podido determinar, según han detallado a Europa Press fuentes policiales.

La Policía ha comunicado la identificación al juez de guardia, que será el que deba decidir si emite una orden de busca y captura o un exhorto para facilitar su detención.

El destrozo se produjo entre las cuatro y las cinco de la tarde del 28 de agosto, cuando varios jóvenes se situaron enfrente del Palacio de Carlos V para practicar parkour, una disciplina física basada en salvar los elementos del entorno urbano --como muros, barandillas o desniveles-- saltando, trepando o rodando.

Durante la actividad, uno de ellos desprendió la columna. Unos visitantes alertaron a los trabajadores del monumento, pero los implicados huyeron a gran velocidad por la Puerta de los Carros y no fue posible dar con ellos, según detallaron a Europa Press fuentes próximas al monumento.

El visionado de las cámaras permitió determinar que eran cinco jóvenes los que aquel día practicaron parkour en este lugar y ya en ese momento se barajaba la posibilidad de que algunos de ellos fueran extranjeros.

La Policía Nacional se hizo cargo de la investigación tras recibir una denuncia del Patronato de la Alhambra y ha practicado las diligencias oportunas para identificar a este joven. Según ha avanzado el diario 'Ideal', los arquitectos del Patronato de la Alhambra han cifrado en 12.000 euros los daños en el pilar afectado en el monumento, que se encuentra en una zona cerrada al público.