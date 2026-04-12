Las II Jornadas de Circo Contemporáneo y Artes de Calle reúnen en Granada a programadores de eventos internacionales - INSULA CULTURAL

GRANADA 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

La segunda edición de las Jornadas Internacionales de Circo Contemporáneo y Artes de Calle se celebrarán en Granada del 13 al 15 de abril, y van a contar entre sus ponentes con destacados profesionales de eventos internacionales.

Así lo ha destacado la organización en un comunicado, en el que se ha referido a las impulsoras y programadoras de La Nuit du Cirque, evento internacional que, en su última edición, organizó 450 actividades en una veintena de países, o los directores del Passage Festival (Dinamarca) y el Carlow Arts Festival (Irlanda), dos de los festivales europeos de artes escénicas y teatro de calle más destacados en la actualidad.

Organizadas por Ínsula Cultural, con la colaboración de la Diputación de Granada y la Cámara de Comercio de Granada, y con con el patrocinio del Ministerio de Cultura, estas jornadas pretenden ser un espacio de encuentro y colaboración dirigido a profesionales de las artes escénicas que buscan herramientas para crecer, conectar y transformar sus contextos. "Se trata de inspirar, ofrecer recursos prácticos y fortalecer una red profesional diversa que apuesta por la cultura como motor de cambio, desarrollo y encuentro", señalan.

Durante tres días, una quincena de profesionales impartirá ponencias y encuentros en la ciudad de la Alhambra en los que se explorarán aspectos como las nuevas vías de financiación y la colaboración público-privada; la descentralización, la conexión con la ciudadanía y el papel de la cultura como herramienta de transformación social y desarrollo; la comunicación, el análisis de datos y el uso de la IA para lograr un mayor impacto; y la internacionalización, analizando diferentes proyectos europeos de referencia en el ámbito de las artes escénicas y, en particular, en las artes de calle.

La sesión inaugural de las jornadas correrá a cargo del gestor cultural Francisco López Hidalgo, especialista en innovación aplicada a proyectos culturales y coordinador del Área de Industrias Culturales y Creativas de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales (Aaiicc).

También está prevista la intervención de Luis Flores, gerente del Instituto Municipal de Artes Escénicas (IMAE)-Gran Teatro de Córdoba, y Esther Monleón, técnica de programación y mediación del Área de Cultura de la Diputación de Málaga.

A estos se le suman los responsables de proyectos como Travesías Culturales, Baychimo Teatro, Cía Danza Vinculados y otros profesionales del diseño, el marketing digital y el uso de la inteligencia artificial generativa aplicada a empresas.

Dentro de las Jornadas Internacionales de Circo y Artes de Calle, también se han programado 'pitchings' y 'showcases' que tendrán lugar el Salón de Actos del Palacio de los Condes de Gabia. Unas breves sesiones en las que compañías de Andalucía, Castilla y León, Madrid e Irlanda podrán mostrar parte de su trabajo.

Las jornadas se desarrollarán en la Cámara de Comercio de Granada del lunes 13 al miércoles 15 de abril, y las inscripciones para asistir se pueden realizar a través de la web insulacultural.com.