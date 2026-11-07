El III Congreso de la Ingeniería Agrícola reunirá en Córdoba a expertos de toda España y tendrá la IA como eje principal

Cartel del III Congreso Técnico de la Ingeniería Agrícola. - COLEGIO ITA CÓRDOBA

CÓRDOBA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La sede del Ifapa en Córdoba acogerá los próximos días 19 y 19 del presente noviembre la celebración del III Congreso Técnico de la Ingeniería Agrícola, que será punto de encuentro de profesionales y expertos de la Ingeniería Agrícola de toda España, para analizar cómo la inteligencia artificial (IA), la teledetección y otras tecnologías están transformando la forma de trabajar y tomar decisiones en el sector agrario, provocando una revolución tecnológica en el campo.

Según recoge la web del Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos Agrícolas de España (Cgcoitae), consultada por Europa Press, este evento, organizado por el citado Consejo y por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, cuenta con la colaboración del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Córdoba, que este año celebra su centenario, y se llevará a cabo bajo el lema 'Del dato a la solución: IA, teledetección y gestión sostenible del campo y espacios verdes'.

Inteligencia Artificial, sensórica, agricultura de precisión, drones, riego, sanidad vegetal, fertilización, cuaderno de explotación, jardinería o gestión del arbolado serán algunos de los ámbitos que se abordarán durante las dos jornadas, en las que especialistas de diferentes áreas compartirán conocimiento, experiencias y aplicaciones específicas.

En concreto, la primera jornada comenzará poniendo el foco en la IA aplicada a la Ingeniería Agrícola, con una sesión en la que se abordarán cuestiones como la automatización de procesos, la IA generativa, la sensórica, el análisis del suelo y la optimización inteligente del riego.

La teledetección y los drones protagonizarán el segundo bloque, en una sesión orientada a conocer cómo estas tecnologías permiten obtener información cada vez más precisa y utilizarla para mejorar la gestión de las explotaciones.

La tarde de la primera jornada del congreso, por su parte, estará dedicada a algunas de las cuestiones que afectan de forma más directa al trabajo diario de los profesionales del sector, como la receta fitosanitaria, los fertilizantes y el cuaderno de explotación.

El segundo día ampliará la mirada hacia otro de los grandes ámbitos de actividad de la Ingeniería Agrícola, la jardinería y la gestión del arbolado. Profesionales especializados en paisajismo, patrimonio vegetal, valoración del arbolado y mantenimiento de céspedes deportivos compartirán su experiencia en una sesión que contará, entre otros, con el 'head groundsman' del Real Madrid CF, José María Fernández, .

El programa contará también con una mesa de debate protagonizada por profesionales de la Ingeniería Agrícola que trabajan actualmente como técnicos, asesores, proyectistas, consultores y responsables de producto. Será un recorrido por diferentes salidas profesionales que mostrará sobre el terreno la diversidad de ámbitos en los que se desarrolla la profesión.

El Congreso incluirá además la presentación de la Fundación Agricolae Mundi, a cargo de su patrono y director gerente, Javier Aguaviva, mientras que la apertura institucional contará con el secretario general de Agricultura de la Junta de Andalucía, Manuel Gómez; la presidenta del Ifapa, Marta Bosquet; el presidente del Cgcoitae, Carlos Gutiérrez, y el presidente del Colegio de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Córdoba, Juan Carlos Burgos. La clausura del Congreso correrá a cargo de la secretaria de Estado de Agricultura y Alimentación, Begoña García Bernal.