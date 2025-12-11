El IMAE señala que Premio 'Scientia' al CNAF supone el "reconocimiento de años de esfuerzo"

Archivo - Una actuación en el marco del CNAF, en una imagen de archivo. - CNAF - Archivo

La presidenta del Instituto Municipal de Artes Escénicas (IMAE), Isabel Albás, ha asegurado que el hecho de que el Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba (CNAF) haya sido reconocido por la Cátedra de Flamencología Agustín Gómez de la Universidad de Córdoba (UCO) con el Premio 'Scientia a la Divulgación', uno de los galardones de los III Premios Córdoba de Arte Flamenco, "supone el reconocimiento de años de esfuerzo y dedicación a la difusión de una disciplina que es la identidad de Córdoba, Andalucía y España".

Según ha indicado el IMAE en una nota, Albás, que ha mostrado su agradecimiento por este galardón que reconoce la labor de difusión y puesta en valor del flamenco tras 24 ediciones de este histórico certamen, ha añadido que desde "el IMAE y el Ayuntamiento de Córdoba dotamos de todos los recursos posibles para que la calidad del concurso sea excelente y se convierta en cada edición en un espacio de encuentro, cultura y amor por el flamenco".

El galardón ha sido dado a conocer por el director de la Cátedra de Flamencología de la UCO, David Pino, y el vicerrector de Formación Continua, Empleabilidad y Emprendimiento de la Universidad de Córdoba, Antonio Arenas.

Como han indicado desde la Universidad, el acto de entrega de medallas y diplomas se llevará a cabo el miércoles 11 de febrero a las 20,00 horas en el Salón de Actos del Rectorado de la Universidad de Córdoba, en un acto solemne que estará abierto a todo el público hasta completar aforo, y que será amenizado con una actuación flamenca con artistas relevantes, aún pendiente de programar.

Los Premios Córdoba de Arte Flamenco nacen bajo un convenio de colaboración entre la Universidad de Córdoba y la Fundación Caja Rural del Sur como entidad patrocinadora.