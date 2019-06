Imbroda destaca que Educación sube 244 millones en 2019 y PSOE y Adelante critican que "no cree en la pública"

Publicado 04/06/2019 20:16:36 CET

SEVILLA, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los presupuestos de la Consejería de Educación y Deporte para 2019 ascienden a 6.619 millones de euros, 244,6 millones más respecto al año anterior, que suponen un crecimiento del 3,84%. El consejero Javier Imbroda ha destacado en el Parlamento que se trata "del mayor presupuesto" que ha tenido este departamento a lo largo de su historia, además de ser unas cuentas realistas para poder gestionarlas "con rigor, seriedad y transparencia".

Asimismo, el consejero ha subrayado que es un presupuesto social que atiende e incrementa partidas destinadas a Educación Especial, al Programa de Apoyo a las Familias, primer ciclo de Infantil o al Programa de gratuidad de libros de texto con el objetivo de convertir la educación andaluza "en un referente de equidad y calidad". Imbroda ha recordado ante la comisión que también son unos presupuestos de transición "ya que son unas cuentas que estamos presentando para un año del que vamos casi por la mitad del ejercicio vencido".

El titular de Educación ha señalado además otras prioridades de su departamento como la renovación de la Formación Profesional, la estabilidad de la plantilla docente y la internacionalización del sistema educativo así como el impulso a los deportistas de rendimiento y el aumento de becas deportivas.

Así, el consejero ha destacado la partida destinada a Educación Especial por su "fuerte componente social" que se incrementa en casi 37,75 millones de euros, lo que supone un aumento del 19,1% con respecto al presupuesto de 2018. Esto permitirá que se abran 130 unidades más de Educación Especial en el curso 2019/20 en Andalucía, de las cuales 80 son de Infantil y Primaria y las otras 50 de Secundaria.

Además, el consejero ha hecho hincapié en que se aumenta en un 110%, más del doble sobre lo ejecutado, el presupuesto a monitores de Educación Especial y también crece la partida a los monitores que atienden a alumnos con discapacidad auditiva (15,2%). En este sentido, ha incidido en que "no es de recibo que los alumnos con mayores necesidades hayan sido atendidos por los trabajadores más en precario de la consejería".

Por su parte, el Programa de Apoyo a las Familias, con una dotación de 216,3 millones, aumenta 37,7 millones, es decir un 21% sobre lo ejecutado en 2018. Así, se ampliarán los servicios escolares complementarios con 27 nuevas aulas matinales para el próximo curso y 32 nuevos servicios de comedor. También se incrementa en más de 39 millones el programa de gratuidad de libros de texto, un 41,2% que permitirá renovar el curso 2019/20 los libros en Primaria.

Respecto al primer ciclo de Educación Infantil, ha informado de que se destinarán más recursos para avanzar en la gratuidad. Los presupuestos contemplan así una partida de más de 315 millones, un incremento de casi 13 millones que supone un 41% más que en 2019. En este sentido, ha explicado que el incremento real "es mayor (18 millones de euros) si se tiene en cuenta que en el ejercicio pasado se quedaron sin ejecutar de esta partida más de cinco millones".

Del presupuesto de cero a tres años, 193 millones corresponden al programa de ayudas a las familias, una subida de más de nueve millones. "Espero que de una vez por todas, ahora que están aquí los números encima de la mesa, quede claro que las familias no van a pagar ni un céntimo más por llevar a sus hijos a la etapa de 0 a tres el curso que viene", ha subrayado.

Imbroda ha destacado la apuesta por la renovación de la Formación Profesional. Así, el próximo curso la oferta de FP aumenta con 3.000 plazas más, 125 ciclos formativos nuevos y 411 proyectos de FP Dual, 90 más que el curso pasado. Además, los presupuestos recogen un incremento de 1,86 millones con respecto a lo ejecutado en 2018 para la Formación en Centros de Trabajo.

Respecto a la plantilla docente, el consejero ha informado que el próximo curso se incorporaran 750 en la enseñanza pública, de los que el 50% (375) se destinarán a Formación Profesional, otros 100 serán para reforzar las plantillas destinadas a alumnado con necesidades específicas de atención educativa, y el resto, se distribuirá en los restantes niveles educativos, con un especial énfasis en Secundaria.

Asimismo, durante este mes se desarrollará el proceso selectivo para el Cuerpo de Maestros, que permitirá que 3.800 docentes más se conviertan en funcionarios. Con esta convocatoria de plazas, ha asegurado que "bajará la tasa de interinidad a poco más de un 6% en la educación pública, habrá una mayor estabilidad en la plantilla de Infantil y Primaria y, sobre todo, una mejor atención al alumnado".

En la línea de mejorar la formación del profesorado, se destinarán a acciones formativas "un 2% más que en lo ejecutado en 2018 y se ampliará la oferta de plazas para la adquisición del nivel C1 de inglés".

Imbroda ha expuesto también que se continuará ampliando la red de centros bilingües con la incorporación de 47 centros públicos, y respecto a la internacionalización del sistema educativo, ha informado de que se está avanzando para poder empezar en lo que queda de año con la primera fase de implantación y creación de la red de Bachillerato Internacional hasta alcanzar como mínimo uno centro público por provincia.

MÁS BECAS DEPORTIVAS

En Deporte, en 2019, la consejería destinará 43,5 millones, seis millones más que lo ejecutado en 2018, es decir un 17,1%, con la finalidad de impulsar a los deportistas de rendimiento. Por ello, ha asegurado que "ampliará considerablemente" las becas para que los deportistas puedan participar y competir en condiciones de igualdad con el resto de deportistas y técnicos.

Por su parte, desde el PSOE, María Márquez ha manifestado que son las cuentas "más ideológicas de todas", ha lamentado "el bolsillo amplio para la educación concertada y las tijeras afiladas para la pública" y ha criticado "el hachazo a las infraestructuras educativas". También ha denunciado la eliminación de la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa (Agaeve), que "compensan externalizando el servicio por cuantiosas cantidades".

Desde Adelante Andalucía, José Ignacio García ha señalado que son unos presupuestos "continuistas", porque "donde había recortes, siguen; se redobla la apuesta por la educación concertada; y las infraestructuras y su problemas no se solucionan". Ha resaltado que son unos presupuestos "que no creen en la educación pública, sino que ahondan en la década perdida en la que hemos pasado recursos públicos al sector privado y grandes empresas".

VOX: "NO QUEREMOS QUE SE SIGA CON EL ADOCTRINAMIENTO"

Francisco Serrano de Vox dice que se trata de un presupuesto "impecable desde una medida económica", pero cree que "es continuista y no refleja el gobierno del cambio porque se nos está haciendo un Rajoy". En este sentido, explica que en 2011 el PP ganó con mayoría absoluta, que "fue perdiendo porque la gente no solo espera unos presupuestos impecables, sino que también hay que apostar por unos valores", y "no queremos que se siga con las políticas del gobierno socialista andaluz, el adoctrinamiento y la ideología de género".

Desde Ciudadanos, María del Mar Sánchez ha lamentado que "la herencia recibida puede condicionar las políticas que este gobierno del cambio quiere hacer", pero ha añadido que "a pesar de ello estamos ante unos presupuestos expansivos y que son fundamentalmente solidarios, sociales y realistas". Sobre los de educación, ha destacado que "se han aumentado todas las partidas que sostienen la calidad, la igualdad, la inclusión y la excelencia".

El popular Miguel Ángel Ruiz ha defendido que son los presupuestos "con más dinero para la educación pública de la historia de Andalucía", y ha criticado que la mitad de los presupuestos del gobierno socialista "eran mentira". Por tanto, apunta que "no hay recortes, que no es continuista, sino realista", y con respeto a guarderías, insiste en que "las familias no pagarán más".