El Imdeco recibe una oferta para la construcción y explotación de la Instalación Deportiva Municipal Juventud

Archivo - La delegada de Deportes del Ayuntamiento de Córdoba, Isabel Albás. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA - Archivo

CÓRDOBA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Municipal de Deportes de Córdoba (Imdeco) ha cerrado el plazo de presentación de ofertas para la licitación del contrato de concesión de obra y explotación de la futura Instalación Deportiva Municipal (IDM) Juventud con la recepción de una oferta presentada por la empresa Gestión y Dinamización de Espacios Deportivos SL, que forma parte del Grupo Ágora Meeting Sport Place.

Según ha detallado el Consistorio, con la finalización de este plazo se da un paso importante en la tramitación de uno de los proyectos deportivos más relevantes para la ciudad, que permitirá dotar al Distrito Sur de una nueva infraestructura deportiva moderna y de calidad. A partir de este momento, el procedimiento continuará con la apertura y análisis de la documentación por parte de la Mesa de Contratación.

La presidenta del Imdeco, Isabel Albás, ha mostrado su "satisfacción por este nuevo avance" y ha destacado que "la recepción de una oferta es una magnífica noticia y permite afrontar con optimismo la siguiente fase del procedimiento para hacer realidad una infraestructura largamente demandada por los vecinos del Distrito Sur y por la ciudad".

Albás ha apuntado que "es el resultado de muchos meses de trabajo por parte de los equipos técnicos y jurídicos del Imdeco, que han realizado un importante esfuerzo para sacar adelante una licitación de gran complejidad." La presidenta ha añadido que serán "absolutamente respetuosos con el procedimiento administrativo y será la Mesa de Contratación la que, con total transparencia y garantías, analice la documentación presentada".

No obstante, "hoy estamos muy contentos porque este paso nos hace ser optimistas respecto al futuro Centro Deportivo del Distrito Sur, una infraestructura muy esperada que contribuirá a ampliar y mejorar la oferta deportiva de Córdoba", ha resaltado.

MÁS DE 3,8 MILLONES

La actuación se desarrollará mediante un contrato de concesión de obras que incluye la redacción del proyecto, la construcción, conservación y explotación de la instalación. El plazo máximo de la concesión será de 21 años. La inversión integral que el gestor debe asumir para la obra y el equipamiento de la instalación, para su posterior explotación durante el periodo establecido, se estima en 3.867.200 euros.

El Imdeco realizará una aportación máxima de 1.250.000 euros (IVA incluido) destinada a financiar parcialmente la construcción. El pago se realizará en dos fases: un 50% en 2027, una vez certificada la ejecución del 50% de la obra, y la otra mitad en 2028, tras la certificación del 100% de los trabajos.

Al respecto, ha indicado que quieren que "la nueva IDM Juventud sea una instalación de referencia, moderna, eficiente y accesible para todos los cordobeses". "No buscamos únicamente construir un nuevo equipamiento deportivo, sino ofrecer el mejor proyecto posible para la ciudad y garantizar un servicio de calidad durante toda la vida de la concesión", ha afirmado Albás.