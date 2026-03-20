El Imdeec lanza la 3ª convocatoria de Córdoba Biotech con un modelo continuo, más flexible y nuevas modalidades

Archivo - La presidenta del Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo, Blanca Torrent. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA - Archivo

CÓRDOBA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo de Córdoba (Imdeec) ha aprobado las bases para la 3ª convocatoria del Programa Córdoba Biotech, dirigida a la captación, incubación y aceleración de proyectos y empresas biotecnológicas de los sectores biomédico, agroalimentario y medioambiental y que en esta nueva edición cuenta con un modelo continuo, más flexible y nuevas modalidades.

Según ha indicado el Ayuntamiento de Córdoba en una nota, esta edición marca un punto de inflexión estructural respecto a las etapas anteriores introduciendo cambios diseñados para dinamizar y consolidar el ecosistema innovador cordobés bajo el lema 'Únete a Córdoba Biotech, donde la ciencia se convierte en impacto'.

La presidenta del Imdeec, Blanca Torrent, ha animado a los emprendedores y empresas del sector a formar parte de este ecosistema, destacando que esta convocatoria "es una invitación directa para que el talento biotecnológico de la tierra encuentre aquí el apoyo necesario para escalar sus soluciones".

Torrent ha subrayado la importancia de esta nueva etapa afirmando que el objetivo es "que Córdoba Biotech sea el hogar definitivo para los proyectos", por lo que se ha diseñado "un modelo que no solo da alojamiento, sino que acompaña con flexibilidad y recursos en cada fase de crecimiento, desde la idea inicial hasta la consolidación como empresas tractoras que generen empleo de alta cualificación en Córdoba".

Esta iniciativa se integra en una red de emprendimiento municipal que cuenta con diez edificios, por cuyos espacios pasaron más de 900 emprendedores en 2025, reafirmando el compromiso del organismo con la generación de talento a través del correo 'apoyoaltalento@imdeec.es'.

A diferencia de las ediciones pasadas, que funcionaron con plazos cerrados, esta tercera convocatoria permanecerá abierta de forma continua. La recepción y evaluación de candidaturas se gestionará a través de llamamientos periódicos denominados 'Calls', con una frecuencia máxima de seis meses, lo que permite una mayor agilidad en la incorporación de talento.

Además, se amplía el itinerario del programa introduciendo dos nuevas fases que cubren todo el ciclo vital de las empresas: el Laboratorio de Emprendimiento, diseñado para que los aspirantes preparen su entrada óptima al ecosistema en una fase inicial de hasta seis meses, y la Modalidad Alumni, dirigida a empresas que ya se han graduado tras completar al menos dos años en la incubadora.

Una de las grandes novedades es la creación de la figura de la 'Empresa Tractora', pensada para que las firmas exitosas retornen valor al ecosistema mediante tutorías, innovación externa o aportando su red de contactos. Estas empresas podrán optar a espacios de mayor tamaño asumiendo compromisos de inversión y mentorización hacia el resto de los proyectos.

Asimismo, se regula por primera vez una flexibilidad total que permite a los incubados solicitar cambios en su modalidad de alojamiento, mudanzas a espacios de mayores dimensiones o incluso realizar modificaciones estructurales en sus laboratorios a medida que sus necesidades evolucionen.

Para participar en este primer llamamiento (1º 'Call'), el plazo para la presentación de nuevas candidaturas estará habilitado desde el 20 de marzo hasta el 27 de abril a través de la sede electrónica del Imdeec, así como en las páginas web oficiales de la incubadora y del organismo municipal.

Como novedad técnica, el sistema de puntuación otorga ahora un peso relevante a la memoria o 'Deck' del proyecto, que representa el 10% de la valoración total. El resto de la puntuación se distribuye en un 60% destinado a la viabilidad del proyecto --con puntos adicionales si la empresa ya está constituida-- y un 30% centrado en la capacidad del equipo humano.

Los candidatos seleccionados serán convocados los días 6, 7 y 8 de mayo para realizar la defensa presencial de su modelo de negocio ante el Comité de Evaluación. En este proceso salen a disposición diversos espacios en el Edificio Orión, situado en la Calle Astrónoma Cecilia Payne del Parque Tecnológico de Córdoba, que incluyen oficinas de 15 m2 y 17 m2 en planta baja, un laboratorio con oficina de 48 m2 y un laboratorio de 10 m2 en la segunda planta, además de plazas en las modalidades de coworking, semipresencial y virtual.