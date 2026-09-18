El Imdeec refuerza su oferta de formación con más de 300 beneficiarios y con nuevas aulas oficiales en Córdoba

Alumnos de formación del Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo (Imdeec). - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Córdoba, a través del Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo (Imdeec), ha consolidado su oferta formativa como un motor estratégico para dar respuesta a las necesidades reales del mercado laboral cordobés. A través de una estrategia integral, el organismo municipal atiende a jóvenes, personas desempleadas de colectivos vulnerables y mayores de 52 años, combinando una carga de clases teóricas con prácticas formativas en empresas remuneradas por el Imdeec, junto a labores de orientación e intermediación.

En su conjunto, las acciones formativas desarrolladas en el marco de las distintas convocatorias públicas entre 2022 y 2025 han alcanzado a casi 300 personas. De ellas, 226 alumnos ya han finalizado con éxito sus itinerarios, 58 se encuentran capacitándose en las aulas actualmente y 32 plazas adicionales están previstas para iniciarse a corto plazo en materias como competencias digitales aplicadas al empleo o especializaciones industriales.

En una nota, la primera teniente de alcalde delegada de Economía y Hacienda y presidenta del Imdeec, Blanca Torrent, ha subrayado que "el instituto municipal ya no es únicamente una institución que impulsa ayudas o desarrolla programas de formación, sino que hoy en día se ha consolidado como el gran conector del ecosistema emprendedor y laboral de Córdoba".

En este sentido, ha añadido que "la misión del instituto consiste en unir talento, conocimiento, empresas e instituciones para que las buenas ideas y la capacitación encuentren el apoyo necesario para convertirse en empleo y proyectos sólidos".

Uno de los principales avances del último año ha sido la acreditación oficial de las instalaciones del Imdeec para impartir formación en el marco del sistema de Formación Profesional para el Empleo (FPE). Gracias a este esfuerzo, el instituto municipal ha conseguido la autorización oficial para incorporar como nuevos centros formativos el Aula Cero, ubicada en el Polígono El Granadal, y las aulas de la tercera y cuarta planta del edificio La Normal.

Estos espacios se unen a los centros donde ya se impartían clases habitualmente, como la sede central en Las Lonjas (Avenida de la Fuensanta) y el Centro TIC Séneca. Con esta ampliación, el Imdeec cuenta ya con un catálogo de 28 cursos acreditados de forma oficial para la Formación Profesional para el Empleo, de los cuales 18 se han incorporado recientemente. Esta medida permite a los alumnos obtener Certificados Profesionales de validez oficial y seguir programas formativos adaptados a las exigencias reales del tejido empresarial. En el balance global de esta oferta, el instituto municipal ha completado ya 23 acciones formativas, mantiene diversas líneas activas en impartición y contempla tres nuevas actuaciones a corto plazo.

PROGRAMAS ESPECÍFICOS

La oferta formativa del Imdeec se estructura a través de programas específicos que abarcan sectores de alta inserción laboral. En el ámbito tecnológico y digital, destacan acciones como el Programa de Empleo y Formación en desarrollo informático, con itinerarios de gran calado que alcanzan hasta 1.920 horas de capacitación mixta entre aulas y 1.050 horas de experiencia laboral real. Esta línea incluye contenidos en Cloud Computing, programación orientada a objetos, bases de datos relacionales e Inteligencia Artificial aplicada a la toma de decisiones.

Asimismo, en la parcela de comercio y logística se impartirán especialidades en gestión de almacenes y transformación digital de la logística, dando continuidad a las ramas de marketing digital y compraventa internacional impartidas previamente, esta última dotada con 1.210 horas de actividad laboral práctica.

Por otro lado, a través del Programa Edilquivir --financiado con Fondos Feder-- y de las iniciativas dirigidas a la inserción de colectivos vulnerables y mayores de 52 años, se impulsa la cualificación en oficios tradicionales y servicios con un elevado peso de prácticas en empresas. Entre ellos se desarrollan módulos de entre 300 y más de 800 horas de formación teórica y práctica en sectores como albañilería, costura, pescadería, servicios de bar y restaurante.

Dentro del programa Integrales se oferta formación en soldadura Mig-Mag, auxiliares de taller o limpieza técnica en centros sanitarios y alojamientos turísticos. A estos se sumarán próximamente acciones específicas enmarcadas en la iniciativa BLET, orientada a la industria local mediante especialidades como el diseño de calderería y estructuras metálicas con 165 horas de prácticas en empresas del sector.

Además, el área de autoempleo y emprendimiento cuenta con iniciativas de impacto social como Emprendedores de Córdoba con Futuro y Autoempleo en Córdoba, ambas cofinanciadas por el Fondo Social Europeo Plus y la Fundación Incyde. Estas actuaciones están enfocadas a fomentar el espíritu emprendedor y la creación de empresas, habiendo logrado una notable presencia femenina que supera el 59 % del total de jóvenes y participantes atendidos.

Junto a la labor docente, este bloque de actuación --dotado con más de 400.000 euros de presupuesto-- ha permitido constituir la Red de Agentes Clave para el Emprendimiento Juvenil, integrada por más de 50 entidades institucionales, universitarias y empresariales. Esta infraestructura de alianzas se suma a los 14 espacios especializados gestionados por el Imdeec donde cada año reciben asesoramiento, incubación y aceleración más de 900 personas emprendedoras.

En este sentido, Torrent ha recordado que "las administraciones tienen la responsabilidad de aprovechar cada euro de financiación para dejar capacidades instaladas en la ciudad". De igual modo, ha remarcado "el compromiso municipal para que cualquier persona con una idea o necesidad de cualificación encuentre en Córdoba una comunidad y unos recursos públicos que le ayuden a crecer". Las personas interesadas en consultar los próximos cursos, participar en programas de orientación o solicitar asesoramiento pueden encontrar más información en la web del Imdeec.