Inaugurada la exposición de pintura del alumnado del Centro de Participación Activa de Jamilena (Jaén)

Inauguración de la exposición de pintura del alumnado del Centro de Participacion Activa de Jamilena (Jaén) - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO DE JAÉN

JAMILENA (JAÉN), 12 (EUROPA PRESS)

La delegada territorial de Servicios Sociales, Familias e Igualdad, Ángela Hidalgo, ha inaugurado la exposición del alumnado del curso de pintura del Centro de Participación Activa de Jamilena, dirigida por el pintor Pablo Beltrán, en la Sala de Exposiciones del Centro de Cultura.

En una nota de prensa, la Subdelegación del Gobierno de Jaén ha detallado que la exposición se ha organizado en el marco de la Feria y Fiestas en honor a Nuestro Padre Jesús, en la que también se ha celebrado una cena-homenaje a los mayores del municipio, a la que la representante de la Junta de Andalucía ha asistido acompañando al alcalde, Tomás Liébana, y miembros de la Corporación.

Durante el acto, se ha realizado una entrega de trofeos de distintas competiciones, además de exhibiciones de bailes de salón. La delegada territorial ha valorado el trabajo que se realiza por parte del CPA de Jamilena, que cuenta con más de 1.500 socios, lo que supone más del 45 por ciento de la población del municipio.

"Pero detrás de ese número hay algo mucho más importante: 1.518 personas que han encontrado aquí un espacio para relacionarse, para participar, para aprender, para disfrutar y para sentirse acompañadas y eso tiene un valor enorme", ha detallado Hidalgo.

Asimismo, ha trasladado el compromiso por seguir trabajando en la ampliación del CPA durante la nueva legislatura para ofrecer más servicios a sus socios", al tiempo que ha agradecido al Ayuntamiento y, en especial, a su alcalde, "su máxima colaboración".