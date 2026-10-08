Indudef acerca a los jóvenes las oportunidades de formación y empleo de la nueva industria de la Defensa

Imagen de asistentes al Congreso de la Industria de la Defensa (Indudef) 2026 que se celebra en Córdoba. A 8 de octubre de 2026 en Córdoba (Andalucía, España). - Madero Cubero - Europa Press

CÓRDOBA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La formación y el empleo se han situado este jueves como uno de los ejes de Indudef 2026, acercando a los jóvenes de Córdoba las oportunidades profesionales que genera el crecimiento de la industria de la defensa y de la actividad logística asociada a la futura Base Logística del Ejército de Tierra en la capital cordobesa.

Según ha informado el Ayuntamiento, las mesas dedicadas al empleo, el desarrollo profesional y la conexión entre la Formación Profesional y la Universidad han puesto el foco en una cuestión determinante, en la necesidad de contar con profesionales cualificados y de conectar desde las aulas a los jóvenes con las nuevas oportunidades laborales que se están generando en Córdoba.

En este contexto, la Formación Profesional Dual adquiere un papel especialmente relevante al permitir que el alumnado combine su formación en los centros educativos con el aprendizaje práctico en las empresas y organismos vinculados a la actividad productiva. Andalucía y el Ministerio de Defensa han dado ya un paso en esta dirección con un convenio que permitirá a estudiantes de FP realizar formación práctica en el Parque y Centro de Mantenimiento de Vehículos de Rueda número 2 de El Higuerón, núcleo de constitución de la futura Base Logística. El acuerdo contempla familias profesionales como Transporte y Mantenimiento de Vehículos, Fabricación Mecánica y Electricidad y Electrónica.

Esta conexión entre formación y empresa permite que los jóvenes conozcan, antes de incorporarse al mercado laboral, qué perfiles profesionales está demandando el sector y qué competencias necesitan para acceder a ellos. La industria de Defensa ya no se limita a los perfiles tradicionalmente asociados a la ingeniería, sino que incorpora oportunidades en ámbitos como la logística, el mantenimiento, la fabricación, la electrónica, la automatización, la gestión de datos, la digitalización o las emergencias.

La jornada ha contado con la participación de cuatro centros educativos de Córdoba como IES El Tablero, IES Luis de Góngora, IES Galileo Galilei y el IES Zoco, que han acercado al alumnado distintas posibilidades formativas relacionadas con las necesidades de este nuevo ecosistema industrial. Entre los itinerarios que ofrecen estos centros se encuentran el Transporte y la Logística, el Comercio Internacional, las Emergencias y Protección Civil, así como enseñanzas vinculadas a la fabricación mecánica y al mantenimiento y la electromecánica de vehículos. El IES El Tablero, además, cuenta con la consideración de Centro de Excelencia estatal en el sector del Transporte y la Logística.

De este modo, la presencia de los jóvenes en Indudef permite visualizar los diferentes caminos formativos que pueden conducir a los nuevos empleos que se están generando en Córdoba, desde la Formación Profesional y la formación práctica en empresas hasta la especialización universitaria.

Para la presidenta del Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo (Imdeec), Blanca Torrent, "conectar las aulas con las empresas es clave para responder a lo que hoy demanda la industria". "A través de la FP Dual y de citas como Indudef, se ofrece a los jóvenes caminos formativos claros para que puedan incorporarse a los nuevos perfiles profesionales sin tener que salir de su ciudad", ha valorado.