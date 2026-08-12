El Infoca da por estabilizado el incendio forestal declarado en el Valle de Lecrín (Granada)

Evolución favorable del incendio en el paraje del Camino del Cementerio en la localidad granadina de El Valle - PLAN INFOCA

GRANADA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca) ha dado por estabilizado el incendio forestal declarado este miércoles en el Camino del Cementerio, en la comarca del Valle de Lecrín, concretamente en el término municipal de El Valle (Granada), después de que inicialmente se situara en las inmediaciones del pantano de Béznar, en el término municipal de El Pinar.

En este sentido, el Plan Infoca ha informado en un mensaje publicado en su cuenta oficial en la red social 'X', consultado por Europa Press, de que en la zona permanecen desplegados 28 bomberos forestales, un técnico de operaciones, dos agentes de medio ambiente y dos autobombas.

Inicialmente, en las labores de extinción han llegado a participar hasta tres medios aéreos y una treintena de bomberos forestales, apoyados por un vehículo autobomba, con el objetivo de contener y estabilizar el incendio.