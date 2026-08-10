El Infoca logra estabilizar, en poco más de dos horas, el incendio forestal de Luque (Córdoba)

Un avión del Infoca realiza una descarga sobre las llamas en un pico situado junto a la localidad de Luque. - INFOCA

CÓRDOBA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El incendio forestal declarado en el paraje de Cerro del Algarrobo, en el término municipal de Luque (Córdoba), a las 15,50 horas de este lunes, ha pasado ya, poco más de dos horas después, a la situación de estabilizado, gracias a la intervención de los efectivos del Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Infoca), adscrito a la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA).

En concreto, según ha informado el Infoca en su cuenta oficial de 'X', consultada por Europa Press, el incendio ha sido declarado estabilizado a las 18,00 horas, después de que, en los primeros momentos del siniestro, el 112 Andalucía recomendase a los vecinos de este pueblo de la Subbética cordobesa que cerrasen "bien" las "puertas y ventanas" de sus viviendas, "para evitar que el humo entre".

Ello era posible porque, según han precisado a Europa Press fuentes del Infoca, el fuego está "relativamente cerca" del municipio y, aunque no ha sido preciso proceder a desalojos preventivos, si se ha estimado necesario alertar a la población para que se proteja ante los efectos adversos del humo, siendo especialmente recomendable "evitar que se expongan al humo" los "niños, personas mayores, enfermos crónicos" y, en general, personas "con patologías respiratorias", aconsejando también a los luqueños que sigan "siempre las indicaciones de los operativos".

En concreto, han estado combatiendo las llamas en la zona, situados entre el fuego y la población, 16 bomberos forestales, un técnico de operaciones y un técnico de extinción, junto con dos agentes medioambientales, con un camión autobomba, y respaldados desde el aire por dos helicópteros ligeros y dos aviones de carga en tierra, si bien ahora los medios aéreos se han reducido a dos.