El Ingreso Mínimo Vital protege en agosto a más de 856.000 personas residentes en casi 276.500 hogares en Andalucía

Archivo - Colas en la puerta del comedor social Nuestra Señora del Rosario de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl en Triana. Imagen de archivo. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) ha llegado en agosto a 276.492 hogares en los que viven 856.406 personas en Andalucía, según la última estadística publicada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). La cuantía media de la prestación es de 485,4 euros al mes por hogar y, en conjunto, la nómina de este mes ha ascendido a cerca de 140,4 millones de euros.

En agosto, hay 35.598 prestaciones activas más de las que había hace un año, lo que supone un incremento del 14,78%, según los datos facilitados por el Gobierno en una nota de prensa. En cuanto a la evolución de los beneficiarios, este mes se contabilizan 108.269 beneficiarios más que los registrados en agosto de 2025 (14,47%). Más de dos tercios de los titulares son mujeres. En concreto, en agosto han sido 203.128 mujeres, el 73,4% del total. También son mujeres la mayor parte de los beneficiarios: 454.744, el 53%.

En conjunto, el IMV ha llegado a 398.314 hogares y ha beneficiado a más de 1,2 millones de personas desde su inicio hace más de seis años en Andalucía. En la actualidad, 337.149 niños y adolescentes son beneficiarios de la prestación, lo que representa el 39,3% del total. En términos acumulados, más de 1,6 millones de menores han estado cubiertos desde 2020 por esta prestación den toda España.

Asimismo, más de dos tercios de las familias que perciben el IMV cuenta con menores a cargo (196.773 hogares en Andalucía, el 71,1% del total), lo que evidencia su impacto directo en la reducción de la pobreza infantil. El perfil de los hogares protegidos revela la relación entre vulnerabilidad económica y estructura familiar. De ellos, 42.275 son monoparentales, en su mayoría sostenidos por mujeres que asumen en solitario la responsabilidad de sacar adelante a sus hijos. Esta realidad refleja "una mayor exposición a la precariedad" y evidencia que "las dificultades económicas se concentran con más intensidad en este modelo de familia".

En este contexto, el IMV actúa como un mecanismo de estabilidad para muchas familias en las que las mujeres asumen la principal responsabilidad económica y de cuidados. El Complemento de Ayuda Para la Infancia (CAPI) refuerza la cobertura del IMV con un apoyo adicional por cada hijo a cargo. En agosto, 200.988 hogares andaluces lo recibieron, con una ayuda media de 67,9 euros por menor y de 117,56 euros por hogar. Esta prestación establece distintas cuantías según la edad: 115 euros al mes para menores de 3 años; 80,5 euros entre 3 y 6 años; y 57,5 euros entre 6 y 18 años.

El CAPI puede percibirse de manera independiente al IMV, ya que cuenta con umbrales de renta más amplios. Así, además de proteger a familias en situación de pobreza severa, alcanza a hogares con rentas bajas o moderadas. Por ejemplo, puede solicitarlo una familia de dos adultos y dos menores con ingresos aproximados de hasta 4.182 euros al mes, lo que amplía significativamente el alcance de la red de protección frente a la pobreza infantil.

El IMV también actúa como herramienta de acompañamiento hacia la inclusión de los jóvenes. La edad media de los beneficiarios, situada en 28,4 años --y en 20,7 años si se excluye a los titulares-- refleja su impacto en las etapas en que se inicia la vida laboral. La compatibilidad con rentas del trabajo y los incentivos a la inserción laboral refuerzan su papel como palanca hacia el empleo.

Precisamente, las mejoras incorporadas al IMV facilitan el acceso a la prestación a personas jóvenes en situación de vulnerabilidad. Por ejemplo, pueden solicitar la ayuda personas mayores de 18 años o menores emancipados con hijos a cargo, y se ha reducido el período de vida independiente para los jóvenes menores de 30 años, de 3 a 2 años.