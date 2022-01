Inmaculada Nieto afea que Moreno "no quiera interrumpir su agenda de campaña" para un Pleno sobre Salud y Hacienda

SEVILLA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo parlamentario Unidas Podemos por Andalucía, Inmaculada Nieto, ha afeado que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, "no quiera interrumpir su agenda de campaña por Andalucía" para celebrar un Pleno con la comparecencia de los consejeros de Hacienda y Salud, mientras que PP y Cs han pedido las mismas comparecencias pero en Comisión extraordinaria.

"Resulta sorprendente porque estamos hablando de los mismos términos de debate pero que no se celebren en un Pleno, lo que apunta a lo mal que se acomoda a la agenda de campaña que tiene el presidente en este mes de enero", ha manifestado Nieto. En este sentido, ha añadido que "no se explica que al grupo del Gobierno le parezca bien la comparecencia tanto de Hacienda como de Sanidad pero no en un Pleno".

La portavoz de Unidas Podemos por Andalucía ha criticado que en Salud "se están dando mensajes contradictorios y al final con alguno se acertará". Así, ha recordado que "por un lado se dijo que en un plazo de breves días el 80% de la población andaluza estaría contagiada de Covid y ahora que esto va mejor y que la Semana Santa se podrá celebrar con normalidad".

"Al enfado de los usuarios, porque siguen las colas y la desatención, se une el desconcierto de indicaciones contradictorias de las autoridades sanitarias que acrecentan la confusión en torno a la evolución de la pandemia", ha añadido.

Igualmente, ha criticado la "hipérbole creativa en la que está el Gobierno", que ha "ideado movilizar a personal sanitario de unas zonas a otras, sin determinar aún cuales, con el objetivo de reforzar de personal las zonas con mayor escasez". "La pregunta es cuáles son las zonas en las que sobra personal para cubrir aquellas en las que falta", ha cuestionado.

Nieto ha indicado que "el problema fundamental ahora" es la falta de efectivos "objetiva" en Sanidad y "la excusa que se pone está muy relacionada con el bloqueo del presupuestos que no llegó a aprobarse". "Se está trasladando la falsa idea desde el Gobierno que Andalucía no tiene cuentas y sí tiene, tiene las cuentas prorrogadas con la adhesión de los fondos previstos para el año 2022 en su recepción por parte del Estado", ha afirmado.

La portavoz de Unidas Podemos ha recordado que el año se cerró con superávit, "le sobró dinero en plena pandemia", y ha señalado que "la prórroga del presupuesto sumada a la generación de crédito que sucesivamente va ir incorporándose a las cuentas durante 2022, pondrá a Andalucía con un presupuesto por encima del que la Cámara rechazó". Por ello, la oposición quiere la comparecencia del consejero de Hacienda.

MORENO EN BRUSELAS

Además, Inmaculada Nieto ha criticado que Juanma Moreno con su viaje a Bruselas "haya puesto, otra vez, a la Junta de Andalucía a disposición de la estrategia electoral del presidente del PP, Pablo Casado".

"Cabría hacerle a Moreno la pregunta sobre en qué beneficiaría a Andalucía que la UE anidara esa duda razonable sobre los fondos europeos y su buen uso por parte de España", ha manifestado la portavoz de Unidas Podemos.

En este sentido, ha afirmado que, "si eso pasara, aunque se ha visto que no va a ser así porque la comisión ha dicho que España está haciendo bien los deberes, se interrumpirían los recursos, cuando Andalucía es de las que más lo necesita". Por ello, ha criticado que Juanma Moreno "está poniendo en peligro la recuperación económica de Andalucía para hacerle el juego electoral a Casado, lo cual no tienen justificación y es muy irresponsable".