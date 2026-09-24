Inserta Empleo recorre Andalucía con la gira de Encuentros de Empleadores para conectar a empresas y talento inclusivo. - AJE ANDALUCÍA

SEVILLA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Inserta Empleo, entidad de intermediación laboral de Fundación ONCE cofinanciada por el Fondo Social Europeo, va a poner en marcha desde el próximo lunes 28 una gira de Encuentros de Empleadores en el marco de la iniciativa #InsertaTalento. Este ciclo de jornadas recorrerá las ocho provincias andaluzas con el objetivo de acercar al tejido productivo herramientas prácticas para hacer de la inclusión laboral un vector estratégico de competitividad y crecimiento empresarial.

Según ha detallado AJE Andalucía en una nota, la iniciativa se desarrollará en cada territorio en estrecha colaboración con la Asociación de Jóvenes Empresarios de Andalucía (AJE Andalucía) y sus ocho organizaciones provinciales, sumando sinergias con el ecosistema emprendedor y empresarial andaluz para "impulsar espacios de diálogo, aprendizaje y networking de alto nivel".

A través de ponencias técnicas y mesas de intercambio, las jornadas abordarán la importancia de ampliar el radar de atracción de talento evaluando exclusivamente por competencias, potencial y resultados, dejando atrás barreras y sesgos convencionales. Asimismo, se profundizará en los incentivos fiscales y bonificaciones a la contratación, el impacto de los equipos plurales en la resolución de problemas y la toma de decisiones, y cómo la equidad fortalece el clima laboral y el orgullo de pertenencia.

Para el director de Inserta Empleo en Andalucía, Ceuta y Melilla, Francisco López Aguado, "el mercado actual exige a las organizaciones ser más ágiles, creativas y abiertas al mejor talento disponible". Así, "cuando evaluamos a los profesionales por sus capacidades reales, la empresa gana en solidez, rentabilidad y capacidad de innovación", ha señalado.

Además, ha puntualizado que contar con la colaboración de una red tan dinámica y pegada al territorio como AJE Andalucía y sus asociaciones provinciales "es fundamental para hacer llegar este mensaje directamente a quienes lideran los proyectos del presente y del futuro en nuestra comunidad".

Desde AJE Andalucía celebran esta colaboración como "una oportunidad de valor para sus empresas asociadas". "La suma de esfuerzos entre Inserta Empleo y nuestra red de ocho AJE provinciales nos ayuda a acercar a los jóvenes empresarios herramientas reales para innovar en la gestión de personas". Como colaboradores en esta iniciativa, "apostamos por visibilizar que abrir las empresas al talento diverso es una decisión estratégica que refuerza el crecimiento y la competitividad de nuestros negocios", ha destacado el presidente de AJE Andalucía, Félix Almagro.

La gira de Encuentros de Empleadores se articulará provincia a provincia gracias a la colaboración de AJE Huelva, AJE Granada, AJE Almería, AJE Sevilla, AJE Córdoba, AJE Cádiz, AJE Málaga y AJE Jaén, que actuarán como puente con los ecosistemas empresariales de cada territorio. Cada jornada contará con asesoramiento técnico personalizado, resolución de dudas normativas y acceso a la plataforma de empleo de Inserta Empleo.

FUNDACIÓN ONCE

Fundación ONCE es la entidad de referencia en España para la promoción de la inclusión social y laboral de las personas con discapacidad. A través de programas de empleo, formación, accesibilidad y diseño para todas las personas, trabaja para impulsar una sociedad más inclusiva y generar entornos, productos y servicios accesibles. Como parte de esta labor, Fundación ONCE creó Inserta Empleo, su entidad especializada en recursos humanos y empleo, dedicada a mejorar la empleabilidad de las personas con discapacidad y facilitar su incorporación al mercado laboral.

Con más de 25 años de experiencia y una red de 53 oficinas en toda España, Inserta Empleo ofrece orientación, formación e intermediación laboral y acompaña a las empresas en sus procesos de selección, poniendo a su disposición candidatos cualificados y asesoramiento especializado, "todo ello de forma gratuita".

Asimismo, esta jornada se enmarca en los programas estatales FSE+ de 'Empleo Juvenil' y de 'Inclusión Social, garantía infantil y lucha contra la pobreza' que está desarrollando Fundación ONCE a través de Inserta Empleo, con la cofinanciación de la Unión Europea para incrementar la formación y el empleo de las personas con discapacidad.

AJE ANDALUCÍA

La Asociación de Jóvenes Empresarios de Andalucía es una organización sin ánimo de lucro, de ámbito regional y carácter multisectorial cuyo fin principal es el de motivar, orientar y canalizar las iniciativas empresariales de los jóvenes emprendedores andaluces. Constituida en 1990 como fruto de la unión de las ocho asociaciones provinciales en Andalucía, se encuentra integrada por más de 2.300 jóvenes empresarios y emprendedores de más de 3.200 empresas andaluzas, en su mayoría Pymes regentadas por profesionales menores de 41 años.

Para cumplir con su misión, AJE Andalucía impulsa proyectos y programas que contribuyen a la consolidación y crecimiento del tejido empresarial joven en Andalucía, así como a fomentar las vocaciones emprendedoras y la creación de empleo en la región.