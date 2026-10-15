El Instituto de Astrofísica destaca su papel en el análisis de datos de los cuatro telescopios LST Cherenkov en La Palma

Archivo - Los cuatro telescopios LST de la red Cherenkov en el Observatorio del Roque de Los Muchachos, en la isla canaria de La Palma. - IAA-CSIC - Archivo

GRANADA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC) ha destacado su papel en la coordinación del desarrollo del software de análisis de datos para los cuatro telescopios de grandes dimensiones (LST por sus siglas en inglés) del Cherenkov Telescope Array Observatory (CTAO) que se han puesto en marcha este jueves en el Observatorio del Roque de Los Muchachos en la isla canaria de La Palma.

La puesta en marcha de estos cuatro telescopios constituye un paso decisivo hacia la plena operación científica del CTAO, ya que la incorporación de los mismos permitirá observar simultáneamente las mismas cascadas de rayos gamma desde diferentes direcciones, mejorando sustancialmente la sensibilidad, la resolución angular y la reconstrucción de energía.

El secretario de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades, Juan Cruz Cigudosa, y la secretaria general de Investigación, Eva Ortega, han visitado las instalaciones de los cuatro LST del CTAO en La Palma con motivo de este hito en el desarrollo de la infraestructura científica.

El emplazamiento de CTAO-Norte en la isla canaria sitúa a España en un lugar destacado dentro de esta iniciativa científica internacional, que contará con más de 60 telescopios distribuidos entre dos emplazamientos: el hemisferio norte, en el Observatorio del Roque de los Muchachos, y el hemisferio sur, en el Observatorio de Paranal, en Chile.

"Este hito marca el inicio de una nueva y emocionante etapa en el estudio de los fenómenos más energéticos del universo", ha señalado Olga Muñoz, directora del Instituto de Astrofísica de Andalucía, quien también ha visitado las instalaciones de los telescopios en La Palma.

"Los cuatro LST nos permitirán avanzar en algunas de las grandes incógnitas de la astrofísica, entre ellas, identificar qué objetos cósmicos son capaces de acelerar partículas hasta alcanzar las energías más elevadas observadas en la Vía Láctea", ha dicho.

Con reflectores de 23 metros de diámetro y cámaras ultrarrápidas de última generación, los LST están diseñados para detectar los tenues destellos de luz Cherenkov producidos cuando los rayos gamma de muy alta energía interactúan con la atmósfera terrestre.

Su sensibilidad los convierte en instrumentos fundamentales para estudiar fuentes lejanas y transitorias y para observar fenómenos ocurridos en etapas muy tempranas de la historia del universo.

El nuevo conjunto permitirá abordar algunas de las cuestiones fundamentales de la astrofísica, la física de partículas y la cosmología, desde la naturaleza de la materia oscura, hasta el origen de los rayos cósmicos o los mecanismos físicos que operan en los aceleradores cósmicos extremos.

COLABORACIÓN INTERNACIONAL

La puesta en marcha de los cuatro LST es el resultado de más de quince años de colaboración internacional e innovación tecnológica, en la que han participado científicos, ingenieros e instituciones de numerosos países.

La participación española en el CTAO forma parte de esta iniciativa científica de alcance mundial, que abrirá nuevas posibilidades para la observación de los rayos gamma de muy alta energía.

"Este logro, junto con la presencia de CTAO-Norte en La Palma, refuerza el papel estratégico de España en uno de los grandes proyectos internacionales de la astrofísica actual, fruto de una destacada contribución científica y tecnológica", señala Iván Agudo, científico titular del IAA-CSIC.

EL IAA SE ENCARGA DEL DESARROLLO DEL SOFTWARE DE ANÁLISIS DE DATOS

En este contexto, el Instituto de Astrofísica de Andalucía desempeña un papel clave en el desarrollo del software de análisis de datos de los LST. "El IAA lidera el software que procesa y traduce las observaciones de los telescopios en resultados científicos, transformando las señales captadas en información útil para la comunidad científica", explica Rubén López Coto, investigador del IAA-CSIC, coordinador de Física del Consorcio CTAO y cocoordinador del software de los LST.

Para mejorar la detección de rayos gamma y distinguirlos del ruido producido por otras partículas, el equipo del IAA-CSIC incorpora también técnicas de inteligencia artificial que permiten procesar y clasificar los datos con mayor rapidez y eficiencia.

Estas herramientas contribuirán a aprovechar el potencial científico del CTAO y a investigar el origen de las partículas más energéticas de nuestra galaxia y los objetos cósmicos capaces de acelerarlas.

En el proyecto participan, además de España, instituciones de Alemania, Brasil, Bulgaria, Croacia, Francia, Italia, Japón, Polonia, República Checa y Suiza, reflejo de la dimensión internacional de una infraestructura concebida para abordar algunos de los grandes retos de la ciencia contemporánea.