El Instituto de la Grasa celebrará su XL Asamblea de Miembros para impulsar la colaboración científica y agroalimentaria. - CSIC

SEVILLA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de la Grasa del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (IG-CSIC) celebrará los próximos 5 y 6 de noviembre la XL edición de su Asamblea de Miembros (AMIG 2026), un encuentro que reunirá a la comunidad científica y a profesionales del sector agroalimentario para compartir los avances de la investigación, intercambiar experiencias y favorecer nuevas oportunidades de colaboración entre la ciencia y la industria.

La Asamblea, que se celebra con carácter bienal desde 1969, nace con el objetivo principal de incrementar las relaciones del Instituto de la Grasa con los sectores industriales afines para posibilitar un mejor asesoramiento al sector, ha informado el CSIC en una nota. Actualmente, el IG-CSIC tiene como misión principal desarrollar investigación dirigida a caracterizar y obtener alimentos de calidad, saludables y seguros, así como implantar nuevas tecnologías respetuosas con el medio ambiente dentro del ámbito agroalimentario.

A lo largo de las dos jornadas, el Instituto de la Grasa, ubicado en el Campus de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, acogerá un programa en el que se abordarán algunos de los temas que marcan actualmente la investigación en el sector de los lípidos alimentarios y productos oleaginosos, así como el futuro del sector agroalimentario.

El evento, que dará comienzo con una conferencia inaugural sobre el mercado de los aceites, sus tendencias, retos y perspectivas, contempla sesiones dedicadas a la sostenibilidad, economía circular y valorización de subproductos; la nutrición, salud y biología celular; la autenticidad, calidad y contaminantes; la biotecnología vegetal, alimentos funcionales y seguridad agroalimentaria; y la aceituna de mesa y nutrición.

La transferencia también tendrá un lugar destacado en la AMIG con la celebración una mesa redonda, en la que representantes de empresas y entidades del sector compartirán experiencias sobre casos de éxito en transferencia de tecnología. El Instituto de la Grasa anima a la comunidad científica, a los profesionales del ámbito agroalimentario y a las empresas vinculadas a sus áreas de investigación a participar en este encuentro y contribuir al intercambio de ideas y experiencias.

Como antesala de la Asamblea, el Instituto de la Grasa acogerá, el 4 de noviembre, una Jornada de Divulgación Científica, especialmente dirigida a estudiantes universitarios y centros educativos, con el objetivo de acercar las investigaciones que desarrolla el centro y mostrar su relación con cuestiones de la vida cotidiana.

A través de charlas divulgativas, el personal investigador del IG-CSIC abordará cuestiones tan diversas como el aceite de oliva y la diabetes, la nutrición y función celular, la alimentación y la prevención frente al Alzheimer, el funcionamiento del olivo, la genómica aplicada a la producción y autenticidad del aceite de oliva o el uso de ómicas e inteligencia artificial para mejorar la calidad y seguridad de alimentos fermentados, entre otros temas.