Intervenidas tres piezas líticas de posible interés arqueológico en Torreperogil (Jaén)

Vista de las tres piezas intervenidas - GUARDIA CIVIL

JAÉN 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha intervenido tres piezas líticas de posible interés arqueológico localizadas en un establecimiento de Torreperogil (Jaén).

La intervención se ha producido durante una inspección administrativa rutinaria en la que los agentes localizaron los objetos y requirieron la documentación que acreditara su procedencia y tenencia legal. Al no aportarse dicha documentación, procedieron a intervenir las piezas para garantizar su custodia y conservación.

Los objetos ya han sido puestos a disposición de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía y trasladados al Museo Provincial de Jaén, donde especialistas estudiarán sus características para determinar su posible interés arqueológico y establecer, en su caso, los criterios para su catalogación y valoración.

Por estos hechos, se ha tramitado la correspondiente denuncia administrativa, a la espera de los resultados de los estudios que se realizarán sobre las piezas intervenidas.