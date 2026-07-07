Investigadas dos personas al desmantelar una plantación de marihuana en Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba)

Plantación de marihuana desmantelada en la localidad de Peñarroya-Pueblonuevo. - GUARDIA CIVIL

PEÑARROYA-PUEBLONUEVO (CÓRDOBA), 7 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha desmantelado una plantación de marihuana en la localidad de Peñarroya-Pueblonuevo y ha investigado a dos personas como presuntas autoras de un delito contra la salud pública por cultivo de marihuana y un delito de defraudación de fluido eléctrico.

Según ha detallado la Benemérita, varias informaciones alertaron de que en el interior de una vivienda del municipio se ubicaba una plantación de marihuana, de modo que los agentes se trasladaron al lugar.

Después de localizar el inmueble y entrevistarse con el morador, registraron el mismo y localizaron en su interior, concretamente en el patio de la misma una plantación de marihuana compuesta de 33 plantas, de un metro de altura, con cogollos, que fue totalmente desmantelada, a la vez que localizaron útiles para la instalación de una posible plantación 'indoor'.

Ante ello, el Instituto Armado como consecuencia de los hechos descritos ha investigado a los dos moradores de la vivienda donde se ubicaba la plantación. Los investigados y las diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la autoridad judicial.