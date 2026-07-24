Investigado por tener a su perro deshidratado y desnutrido en una finca de La Puerta de Segura (Jaén)

Archivo - Estado que presentaba el perro cuando se personó la Guardia Civil - GUARDIA CIVIL - Archivo

JAÉN 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

Agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Comandancia de la Guardia Civil de Jaén han investigado a un hombre, vecino de La Puerta de Segura (Jaén), como presunto autor de un delito de maltrato animal. El investigado es el propietario de un perro que fue localizado con evidentes signos de abandono, en acusado estado de delgadez y deshidratación, y sin las condiciones mínimas de bienestar.

Los hechos se remontan al pasado mes de junio, cuando agentes de la patrulla del Seprona realizaron una inspección en una explotación ganadera de La Puerta de Segura. En el lugar, los guardias civiles localizaron al perro, el cual carecía de un cobijo adecuado para resguardarse de las inclemencias del tiempo.

Asimismo, los agentes comprobaron que el animal no disponía de ningún tipo de identificación y que tampoco había recibido los tratamientos veterinarios que resultan obligatorios.

Con el objetivo de garantizar el bienestar y la supervivencia del perro, este fue trasladado de forma inmediata a las instalaciones de una asociación protectora de animales de la provincia de Jaén. En este centro, el animal recibió la atención veterinaria necesaria y los cuidados requeridos para lograr su recuperación.

Tras llevar a cabo las correspondientes actuaciones y una vez analizado el informe emitido por los servicios veterinarios, la Guardia Civil procedió a investigar al propietario del can como presunto autor de un delito de maltrato animal. Las diligencias instruidas por estos hechos ya han sido remitidas a la autoridad judicial competente.

Según ha informado el Instituto Armado, el perro se ha recuperado favorablemente y actualmente presenta un buen estado de salud tras haber sido acogido por una familia.