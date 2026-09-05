Investigador del CSIC advierte de la expansión del avispón oriental: "Sólo nos queda adaptarnos y vivir con él"

Reina Vespa orientalis en Córdoba. - CSIC

SEVILLA, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha advertido de la expansión del avispón oriental (Vespa orientalis) en Andalucía, donde esta especie invasora ha sido considerada como establecida desde su entrada a través del Puerto de Algeciras en 2018. En declaraciones a Europa Press, el investigador de la Estación Biológica de Doñana, Álvaro López, ha mandado un mensaje de tranquilidad a la población ante la alerta generada por la presencia de este insecto, al que ha considerado "tranquilo", ya que aunque su picadura es dolorosa, no causa peligro vital y "sólo pican si se ven amenazadas" o en proximidades de su avispero. "Sólo nos queda adaptarnos y vivir con ella", ha añadido.

En este sentido, López ha indicado que la presencia de este himenóptero "no es peligroso", aunque si ha avisado de algunos factores de riesgo que sí pueden entrañar problemas a la salud como la persistencia de alergia, o en caso de que se trate de niños, cuto impacto fisiológico se magnifica, al presentar un cuerpo más pequeño y por lo tanto y mayor estrechez de sus vías respiratorias, entre otros.

Asimismo, el avispón oriental convive en nuestra comunidad con el avispón europeo (vespa crabro), establecido especialmente en zonas naturales, a diferencia de la tendencia de la oriental por establecerse en zonas urbanas y, por ende, estar más en contacto con nosotros. "No pondría tanta alarma por su perjuicio contra nosotros, porque es difícil que piquen", ha afirmado el investigador.

El investigador del CSIC ha señalado la ausencia de protocolos efectivos para el control de la expansión de estos avispones en el medio urbano, y ha solicitado que Junta de Andalucía y Ayuntamientos elaboren modelos de actuación, que aunque no acabarán con su presencia, sí aminoren su expansión. "Cuando hay alguna amenaza, sí que parece que están actuando, pero cuando no, parece que no saben muy bien qué hacer", ha lamentado.

En esta línea, ha sostenido que uno de los motivos del establecimiento de esta especie en la comunidad ha sido la ausencia de tratamientos tempranos desde su avistamiento, ya que según ha apuntado, "se debería haber hecho hace bastante tiempo", aunque ha confiado en que "se pongan manos a la obra y lo saquen pronto". Por otro lado, ha alertado porque si sigue expandiéndose, "vamos a tener nidos en sitios que sí que puede ser peligroso" como algún colegio, donde si algún niño se acerca a un nido, "puede haber algún problema".

Para ello, ha explicado que es necesario acabar con la reina del avispero, ya que es la "única manera de frenar la reproducción de la colonia". "Si no se actúa en el momento del primer nido, luego es muy difícil", ha agregado. "Si matas a esa obrera, realmente no vas a hacerle nada a la colonia, porque quedarán muchísimos ejemplares", ha subrayado, a la vez que ha abundado es que en este momento sólo será posible "aminorar la población", ya que es "muy complicado, por no decir imposible", erradicar la especie, establecida ya por toda Andalucía.

Actualmente, hay citas de vespa orientalis en todas las provincias andaluzas, por lo que "es muy complicado controlar su expansión". "Ya es muy difícil controlar esta especie", ha abundado, a la vez que ha animado a "no tenerle miedo cuando se acerque" y a mantener total normalidad, "como si fuera una avispa de las que hemos tenido en la piscina toda la vida", ha concluido.