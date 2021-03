La investigadora Lola Martín del Centro Andaluz de Biología del Desarrollo, galardonada con el 'Suffrage Science Awards

SEVILLA, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

La investigadora Lola Martín Bermudo, del Centro Andaluz de Biología del Desarrollo (CABD) --centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), la Universidad Pablo de Olavide (UPO) y la Junta de Andalucía--, ha sido galardonada por el MRC London Institute of Medical Sciences (LMS) con el prestigioso premio 'Suffrage Science awards for the Engineering and Physical Sciences', que celebra sus logros en investigación, divulgación y apoyo a otras mujeres STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics).

Martín Bermudo, investigadora científica del CSIC, será homenajeada junto a otros once en una celebración virtual este lunes 8 de marzo, coincidiendo con el décimo aniversario del programa 'Suffrage Science'. Este será, según se indica en un comunicado, el quinto premio de la historia de Ciencias del Sufragio para Ingeniería y Ciencias Físicas.

Hace diez años, la profesora D.A. Fisher, directora del MRC London Institute of Medical Sciences y V. Parry, publicista científica, decidieron crear un premio para celebrar las increíbles contribuciones de las mujeres a la ciencia y la ingeniería, y así, en colaboración con la Dr H. Pankhurst, activista de los derechos de las mujeres, se creó el esquema Suffrage Science, que este año cumple su décimo aniversario. A lo largo de estos años se han premiado unas 148 mujeres de todo el mundo, desde UK, Europa, Hong Kong o Ghana.

"Para mí es un gran honor unirme a este grupo de mujeres y recibir este premio. Máxime recibirlo de mi colega la Dra. Isabel Palacios (Queen Mary University of London, UK), una científica excelente quien como yo aprecia y persigue en su carrera un balance entre investigación, divulgación y apoyo al desarrollo profesional de las mujeres en las carreras STEM", afirma Martín Bermudo.

Asimismo, añade que "junto con Marta Vicente, Isabel y yo fundamos DrosAfrica (http://drosafrica.org/), una ONG destinada a promocionar el desarrollo de la investigación en África, con especial énfasis en atraer mujeres africanas, uno de los proyectos más enriquecedores y gratificantes que he realizado a lo largo de mi carrera profesional.

El mundo de la ciencia necesita tantas mentes como sea posible, y aparte del hecho de que las mujeres representan la mitad de los trabajadores del mundo, creo que aportamos diferentes perspectivas, talento y creatividad. Es a través de premios como el "Suffrage Science Award" que se promociona y valora la participación de las mujeres en ciencia", concluye.

La doctora Isabel Palacios, de la Queen Mary University of London, quien nominó a Lola Martín Bermudo, afirma que lo hizo "porque ha sido una inspiración para mí desde el día que la conocí.

Lola no solo es una excelente científica con una mente muy activa, sino también una gran líder y mentora. Nunca es aburrido cuando estás con ella, ya sea trabajando juntas en África o discutiendo nuestra próxima colaboración en el laboratorio".

En la gala virtual de entrega de esta edición de los premios 'Ingeniería y Ciencias Físicas' que tendrá lugar hoy 8 de marzo, la anfitriona Vivienne Parry se basará en el tema del Día Internacional de la Mujer 2021, #ChoosetoChallenge, y la profesora Dame Jocelyn Bell Burnell, una astrofísica legendaria y gran defensora de la diversidad en STEM, también dará una charla principal en la que explorará sus esperanzas para el Bell Burnell Graduate Scholarship Fund (Instituto de Física), lanzado con el dinero que ella recibió al serle otorgado el Premio Especial de Avance 2018 en Física Fundamental.

Para conmemorar aún más el décimo aniversario de la ciencia del sufragio, el MRC- LMS ha lanzado 'El podcast de la ciencia del sufragio: cómo las mujeres están cambiando la ciencia', presentado por la doctora Kat Arney y producido por First Create The Media con producción de audio de Georgia Mills. En la serie, que se lanzará también el lunes 8 de marzo, se explorará los viajes de las mujeres en la ciencia, reflexionando sobre el progreso logrado y los desafíos que aún deben abordarse, a través de conversaciones con un increíble grupo de mujeres líderes que han recibido un Premio de ciencia del sufragio en los últimos diez años. Los episodios estarán disponibles próximamente en Apple Podcasts, Amazon, Google o Spotify.

TRAYECTORIA CIENTÍFICA DE EXCELENCIA

María Dolores Martín Bermudo inició su carrera en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, bajo la dirección del profesor F.

Jiménez, momento en el que comenzó a utilizar Drosophila melanogaster como sistema modelo para entender el desarrollo de los organismos, en particular la morfogénesis del sistema nervioso embrionario. Posteriormente, trabajó como investigadora postdoctoral en el laboratorio del profesor N. Brown, en The Gurdon Institute en Cambridge, tratando de entender cómo las interacciones entre las células y la matriz extracelular regulan la morfogénesis embrionaria.

En 1998 consiguió una plaza como investigadora independiente en el Department of Physiology Development and Neuroscience, de la Universidad de Cambridge, donde prosiguió sus estudios centrándose en los procesos de migración e invasión celular durante el desarrollo.

Dos años más tarde, formó su grupo de investigación en España, tras obtener la plaza de científico titular del CSIC en el Instituto de Parasitología y Biomedicina de Granada. Desde 2009 es investigadora científica del Centro Andaluz de Biología del Desarrollo.

Martín Bermudo fue además elegida en 2020 nuevo miembro de la Organización Europea de Biología Molecular (EMBO), una prestigiosa asociación internacional de científicos creada en los años sesenta con el propósito de promocionar la investigación en biología molecular.