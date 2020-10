Investigadores de Loyola estudian la relación existente entre el malestar psicológico y la información recibida

SEVILLA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Investigadores del Departamento de Psicología de la Universidad Loyola junto con otros expertos de la Universidad de Huelva han realizado un estudio científico en el que han evaluado la relación existente entre el malestar psicológico provocado por la pandemia y la información recibida, las medidas preventivas adoptadas, nivel de preocupación, creencias y conocimientos sobre la infección.

Los científicos realizaron un análisis de una muestra de 4.615 participantes y concluyeron que la población con altos niveles de preocupación, que destina un mayor número de horas consultando información sobre la infección y que creen que tienen una mayor probabilidad de ser infectadas, "tienen un mayor riesgo de sufrir malestar psicológico".

Este trabajo cuya muestra de participantes correspondió a 50 provincias españolas presentó unos resultados generales que afirmaban que más de 70% de los encuestados sufría malestar psicológico relacionado con la pandemia, según ha informado en un comunicado la universidad.

Además, el estudio realizado en base a la misma muestra presentó otros resultados como que las personas con presencia de malestar psicológico valoraron la información aportada por los medios de comunicación "como más accesible, pero de menor calidad y utilidad".

Asimismo, las personas más afectadas llevaron a cabo con mayor frecuencia las medidas preventivas recomendadas por la OMS. Así, los resultados detectaron que las medidas con mayor grado de cumplimiento fueron el lavado de manos, mientras que el uso de la mascarilla se situó en último lugar.

La autora principal de este estudio y responsable del grupo de investigación de la Universidad Loyola 'Methodological Applications and Social Challenges', Sara Domínguez Salas, ha colaborado con la Universidad de Huelva para llevar a cabo este trabajo.

Salas ha asegurado que el objetivo principal es "ayudar a las autoridades sanitarias a diseñar estrategias más efectivas para el abordaje psico-emocional de la población en situaciones similares de crisis sanitaria". "Es necesario crear intervenciones dirigidas al bienestar psicológico de la población que respondan a su realidad", ha indicado.

El artículo titulado 'Psycho-Emotional Approach to the Psychological Distress Related to the Covid-19 Pandemic in Spain: A Cross-Sectional Observational Study' y publicado en la revista Healthcare, ha demostrado igualmente que el 77,5% de la población encuestada utilizaban las redes sociales como fuente principal de información frente al virus, en comparación con otros medios como la televisión (58,4%) y webs de información oficiales (48,8%).

Para realizar este trabajo, los científicos desarrollaron un cuestionario denominado Emotional Impact Questionnaire Covid-19 (EIQ Covid-19), con preguntas diferenciadas según sea trabajador sanitario y población general. Este cuestionario fue pilotado previamente por un panel de expertos constituido por psicólogos, médicos y enfermeros del trabajo, epidemiólogos y expertos en salud pública.

MALESTAR PSICOLÓGICO

Los datos sobre la presencia de malestar psicológico en el encuestado se valoraron con la herramienta General Health Questionnaire (GHQ-12), utilizada para valorar la salud mental y el bienestar psicológico en base a las respuestas aportadas por los individuos.

Para analizar los datos se utilizaron una serie de aplicaciones como softwares estadísticos que analizaron la relación entre la presencia o no de estrés psicológico y cada una de las variables analizadas en este estudio.

Este trabajo científico se ha realizado en base a información recabada al comienzo del estado de alarma en España, momento en el que los contagios alcanzaban su máximo exponente.

Los investigadores continúan recopilando información de cara a elaborar futuros estudios comparativos a medida que la situación avance. Este trabajo se enmarca dentro de un proyecto en el colaboran la Universidad de Huelva y otras entidades como el Consejo General de Enfermería o la Asociación Española de Especialistas en Medicina del Trabajo.

El estudio además se ha extendido a otros países como Brasil, Cabo Verde, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Italia, México, Paraguay, Perú o Portugal.