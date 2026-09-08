Investigan el origen del incendio en la planta de Alhendín (Granada) en la que ardieron plásticos y neumáticos

Incendio en una nave de reciclaje privada en Alhendín (Granada). - EUROPA PRESS

GRANADA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, con la colaboración de los Bomberos, se ha hecho cargo de la investigación del origen del incendio que este pasado lunes ha afectado a una planta de reciclaje de material de construcción en la localidad de granadina de Alhendín y que levantó una gran columna de humo negro visible desde distintos puntos de Granada capital y su área metropolitana.

Fuentes de los cuerpos de Bomberos de Granada capital y de la Diputación provincial consultadas por Europa Press han señalado que la gran columna de humo se debió a que, entre los elementos que ardieron se encontraban "plásticos de distinta tipología y neumáticos".

Cuestionados por si la empresa privada que gestiona la planta podrá seguir realizando la actividad en este espacio, han señalado que la nave donde se encuentran las instalaciones principales de la empresa no ha resultado afectada por las llamas, ya que el fuego comenzó en las zonas aledañas y precisamente entre las tareas principales de la extinción se intentó, con éxito, que no se quemara la nave.

El servicio de emergencias 112 ha comunicado este martes por la mañana que el fuego ha quedado extinguido, si bien desde Bomberos han señalado que han colaborado en las últimas tareas hasta el remate definitivo en las que también han intervenido desde la empresa afectada aportando arena para sofocar el último foco, como tarea adicional a la extinción con agua por parte de Bomberos.

En cuanto a la cronología del suceso, sobre las 15,55 horas de este pasado lunes, el 112 atendió más de medio centenar de llamadas que alertaban de un incendio en una planta de reciclaje en Alhendin y de la gran columna de humo generada. Desde la sala coordinadora se movilizó a Bomberos de Granada y del Consorcio (parques de Loja y de Guadix), al Centro de Emergencias Sanitarias 061, al Centro Provincial de EMA Infoca, de la Guardia Civil y de la Policía Local de Alhendín, así como a las agrupaciones de Protección Civil de Alhendín y de La Malahá.

En el incendio, un trabajador de la planta, de 27 años, resultó afectado por inhalación de humo y fue evacuado al Hospital Universitario Clínico San Cecilio.

Efectivos especialistas TEDAX-NRBQ de la Comandancia de la Guardia Civil de Granada se desplazaron a la zona del incendio, donde tras realizar las mediciones y análisis correspondientes, determinaron en una primera valoración técnica que no se había detectado la presencia de sustancias peligrosas en el humo.