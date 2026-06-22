Irene Montero asegura que el juez Peinado "estaría en la cárcel si la justicia funcionase"

La eurodiputada y secretaria política de Podemos, Irene Montero, en una atención a los medios en una manifestación en apoyo a los trabajadore del sector logístico en Sevilla. - FRANCISCO J.OLMO / EUROPA PRESS

SEVILLA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La eurodiputada y secretaria política de Podemos, Irene Montero, ha asegurado que "si la justicia funcionase" el juez Peinado o García Castellón "estarían en la cárcel o al menos fuera de la carrera judicial".

"El problema es que en España la derecha judicial hace más política que el PSOE desde el gobierno y eso es un problema, porque la derecha está mandando sin presentarse a las elecciones y tomando decisiones y destrozando nuestra democracia sin presentarse a las elecciones", ha afirmado este lunes en una atención a los medios en Sevilla en el marco de una manifestación en apoyo a los trabajadores del sector logístico.

En esta línea, ha apelado a la población a "volver a hacer política por sí misma" ante a un PSOE del que ha señalado que "no va a hacer nada" frente una derecha judicial que ha calificado de "golpista".

"La guerra sucia no es algo nuevo, lo que es nuevo es que el PSOE lo nombre como guerra judicial y diga que hay que poner pie en pared", ha subrayado.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado este lunes remitir al promotor de la acción disciplinaria, por posible falta grave de desconsideración, el auto del juez Juan Carlos Peinado en el que afirmó que los policías que ejercen de escolta de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, podrían ayudarla a fugarse de España.

En paralelo, Montero ha señalado que el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, debe dar la explicaciones "pertinentes" y sobre las joyas encontradas en su despacho ha asegurado que "todo el mundo sabe lo que debería haber hecho" con ellas.

Asimismo, la eurodiputada ha enmarcado este caso dentro de las "decepciones del PSOE", de las que ha invitado a "levantarse a la población".

"A mí me da mucha vergüenza y mucha pena que la derecha pueda estar atacando al Gobierno y al PSOE por la corrupción antes que por topar el precio de la vivienda o el precio de los alimentos. Por eso es por lo que deberían estar atacando a este gobierno. Para eso la gente les votó", ha subrayado.