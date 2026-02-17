IU Córdoba refuerza su acción en la provincia de cara a las elecciones andaluzas

El coordinador provincial de IU Córdoba, Sebastián Pérez, en la sede provincial de su formación. - IU

CÓRDOBA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Dirección Provincial de IU Córdoba ha reunido a su Coordinadora Provincial para analizar la situación de la provincia y planificar su acción política de cara a las próximas elecciones autonómicas en Andalucía, abordando durante el encuentro temas prioritarios para la organización, como "la defensa de los servicios públicos, la protección del sector primario y la mejora de las condiciones de vida de las familias y del tejido productivo local".

Desde la dirección provincial se ha subrayado que el Gobierno andaluz del PP "está desmantelando la sanidad pública y jugando con la vida de la ciudadanía" y, en este sentido, han afirmado que "los centros de salud y hospitales de la provincia siguen sufriendo colapsos, listas de espera crecientes y falta de personal", provocando situaciones "críticas para muchas familias".

En el caso de la dependencia, han criticado que "cada día mueren en Andalucía tres personas sin recibir la ayuda que les corresponde", una muestra del "abandono que sufren los más vulnerables", mientras que en el ámbito educativo han alertado que el Gobierno andaluz del PP "está cerrando líneas públicas y reduciendo recursos en colegios e institutos, limitando el derecho de miles de niñas y niños a una educación de calidad".

A ello se suma "la falta de inversión y planificación en formación profesional y otros programas educativos, afectando directamente a la juventud y al desarrollo del tejido productivo de la provincia", según han señalado desde la dirección provincial, que se ha referido a la situación económica de Córdoba, asegurando que "la provincia es la que más población pierde de todo el país, como consecuencia de la falta de industria y de inversión".

Por ello, IU Córdoba apuesta por "la industrialización de la provincia, la mejora de infraestructuras y comunicaciones para vertebrar los municipios y generar oportunidades que permitan que la gente pueda quedarse a vivir y trabajar en Córdoba".

Desde la organización se ha destacado también la "preocupación por el avance de la extrema derecha en España y Andalucía", vinculándolo con "las políticas imperialistas de Estados Unidos y la herencia de Trump", añadiendo que "no podemos separar la amenaza de la extrema derecha en nuestro país del apoyo que reciben a nivel internacional de gobiernos que socavan derechos, amenazan a pueblos soberanos y fomentan desigualdad", mostrando además su "solidaridad" con países y pueblos que sufren estas amenazas.

En el ámbito institucional, la dirección provincial ha criticado los presupuestos de la Diputación de Córdoba planteados por el PP, calificándolos de "nefastos para la provincia", ya que "hunden las inversiones en municipios, desatienden las infraestructuras necesarias y refuerzan proyectos ultraconservadores, mientras la población sigue perdiendo oportunidades y servicios".

En el ámbito electoral, IU Córdoba afronta las próximas elecciones andaluzas dentro de la coalición Por Andalucía, "con la convicción de que es posible construir una alternativa que priorice los servicios públicos, el empleo y el equilibrio territorial", resaltando que su "candidato a la Presidencia de la Junta de Andalucía será Antonio Maíllo", y subrayando la importancia de "organizarse para hacer frente al desmantelamiento de derechos y servicios por parte del Gobierno andaluz y a la amenaza que supone la extrema derecha".