IU destaca que las políticas del Gobierno hacen que Córdoba tenga el desempleo más bajo desde mayo de 2025

El coordinador provincial de IU Córdoba, Sebastián Pérez, en la sede provincial de su formación. - IU

CÓRDOBA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La dirección provincial de IU Córdoba ha valorado este miércoles de forma "positiva" los datos de desempleo correspondientes al pasado mes de mayo, que sitúan a la provincia "en su mejor registro para este mes desde 2005", lo que demuestra que "las políticas laborales impulsadas por el Ministerio de Trabajo están contribuyendo a consolidar un mercado de trabajo más fuerte, con más empleo y de mayor calidad".

A este respecto y desde la dirección provincial de IU y a través de una nota han señalado que "las competencias estatales en materia laboral han permitido impulsar medidas que han fortalecido el mercado de trabajo, como la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) o la reforma laboral, contribuyendo a una"mayor estabilidad en el empleo y al incremento de los contratos indefinidos".

A ello se suma "el máximo histórico alcanzado en España, con 22,3 millones de personas afiliadas a la Seguridad Social tras sumar cerca de 232.000 nuevos cotizantes durante el mes de mayo", y "es importante que la ciudadanía haga memoria y recuerde lo que ocurrió tras la crisis de 2008", porque, "frente a las políticas de recortes y austeridad de etapas anteriores, hoy vemos cómo la apuesta por proteger derechos laborales, estimular la economía y mejorar los salarios está dando resultados positivos para la mayoría social".

La organización ha señalado que "medidas como la subida del SMI, la reforma laboral o el fortalecimiento de la negociación colectiva han sido fundamentales para mejorar las condiciones laborales de miles de trabajadores", y "los datos muestran que, no solo se crea empleo, sino que además aumenta la contratación indefinida y se reduce la precariedad que durante años castigó a la clase trabajadora".

IU Córdoba, por tanto, ha valorado "positivamente" la gestión que se está desarrollando desde el Ministerio de Trabajo y entiende que, "aunque todavía quedan importantes retos por afrontar, este es el camino para seguir avanzando hacia un empleo más estable, mejores salarios y una economía más justa".

En este sentido, la organización considera necesario "seguir empujando desde las fuerzas de la izquierda en el ámbito estatal para consolidar estos avances y evitar cualquier retroceso, con el objetivo de seguir mejorando las condiciones de vida de la mayoría social".

IU Córdoba ha lamentado que otras administraciones, como la Junta de Andalucía y la Diputación y el Ayuntamiento de Córdoba, todas ellas gobernadas por el PP, "no estén desarrollando con la misma intensidad políticas orientadas a generar actividad económica y oportunidades laborales, desaprovechando herramientas clave para contribuir a la creación de empleo y al desarrollo económico de la provincia".

En este punto, la organización ha aclarado que la creación de empleo "no depende únicamente de las competencias laborales del Estado, sino también de la capacidad de comunidades autónomas, diputaciones y ayuntamientos, para favorecer la actividad económica, apoyar al tejido productivo y poner en marcha iniciativas de inversión y desarrollo".

Junto a ello, IU ha explicado que las mujeres, las personas mayores de 45 años y los menores de 25 años continúan siendo los grupos más afectados por el desempleo en la provincia. Por ello, considera "imprescindible que la Junta de Andalucía impulse programas específicos dirigidos a estos colectivos, que siguen presentando mayores dificultades de acceso al mercado laboral y sobre los que debería actuarse con medidas concretas y recursos suficientes".

IU Córdoba subraya además que estos datos positivos deben servir, "no solo para valorar la evolución del empleo, sino también para seguir profundizando en la mejora de las condiciones laborales, reforzar las inversiones públicas y atender las necesidades sociales que aún persisten". La organización ha insistido en que "todavía existen retos importantes que requieren continuar avanzando en derechos, estabilidad y calidad del trabajo".