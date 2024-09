IU Granada recrimina a la Junta no poner en marcha los centros de crisis para víctimas de violencia sexual

GRANADA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida Granada, a través de sus representantes Ángela Rodríguez, responsable del área de feminismo, y Mari Carmen Pérez, coordinadora provincial, ha denunciado públicamente la "inacción" del Gobierno andaluz en la puesta en marcha de los centros de crisis para víctimas de violencia sexual, "a pesar de contar con los fondos necesarios".

Según señala Rodríguez en una nota, "nos encontramos ante una clara dejación de funciones. Las mujeres que sufren violencia sexual en nuestra provincia necesitan un lugar seguro donde ser atendidas por un equipo multidisciplinar, sin necesidad de denuncia previa, algo que el Gobierno de Moreno Bonilla sigue sin garantizar".

Por su parte, Pérez ha subrayado la "gravedad" de la situación al afirmar que "el Gobierno central ha aprobado una partida de 12,5 millones de euros de fondos europeos para la apertura de estos centros, pero en Andalucía no se ha puesto en marcha ni uno solo. Esto es un incumplimiento flagrante de la Ley de Libertad Sexual de 2022, mientras los datos de violencia de género y sexual en la provincia de Granada son devastadores".

Los centros municipales de información a la mujer en Granada (CMIM) atendieron a 9.717 mujeres el pasado año, de las cuales 3.759 recibieron atención psicológica, 1.578 fueron víctimas de violencia de género y a 142 se les atendió por casos de violencia sexual, según datos del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) referidos por la formación en una nota. Estos centros "son los que sufren los impagos reiterados por parte de la Junta que Izquierda Unida viene denunciando".

"El Gobierno de Moreno Bonilla tendrá que devolver los casi 13 millones de euros destinados al cumplimiento de la Ley con la apertura de los centros de atención 24 horas a las víctimas de violencia sexual, algo que no le supone ningún problema puesto que ya lo ha hecho con otros servicios públicos como las escuelas infantiles", ha indicado la formación.

Desde IU manifiestan que es inadmisible "no ejecutar estos fondos destinados como recursos fundamentales recomendados por organismos internacionales puesto que estos centros garantizan el anonimato, la disponibilidad en cualquier momento y el hecho de no necesitar una denuncia para acudir a ellos, por tanto, son lugares seguros para las víctimas". "Con esta negativa del Gobierno andaluz se les está prohibiendo no solo a las víctimas, sino a personas cercanas y familiares, la asistencia y atención adecuadas", afean.

Así las cosas, Izquierda Unida traslada que va a presentar mociones en este sentido en todos los municipios de la provincia por la apertura de los centros 24 horas, así como iniciativas a nivel autonómico, estatal y al Parlamento Europeo.

La formación defiende que la apertura de estos centros es fundamental para garantizar una atención integral y cercana a las víctimas, y advierte que seguirá presionando a las instituciones "hasta que se cumpla con este derecho esencial, tal y como recoge la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer de 2019 que dio pie a la posterior Ley de Libertad Sexual aprobada en 2022".