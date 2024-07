IU y PCA critica que la Junta "responsabilice a las mujeres de prevenir la violencia sexual" en ferias de Córdoba

CÓRDOBA, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

IU y PCA de Córdoba han criticado este miércoles "la medida implementada por el Gobierno andaluz del PP" que "responsabiliza a las mujeres de prevenir la violencia sexual en algunas ferias de la provincia", en concreto en las de "Montilla, que comenzó ayer, y en las de Cabra y Pozoblanco".

Según han informado en una nota, el Ejecutivo que preside el popular Juanma Moreno, "con una visión arcaica de las políticas feministas, ha decidido que la mejor forma de evitar ataques sexuales a las mujeres en las ferias de nuestra provincia es hacerlas responsables" del problema".

Así, "la medida implica que las mujeres deben colocar una tapa en sus copas, para evitar que potenciales delincuentes sexuales depositen sustancias estupefacientes en ellas. En otras palabras, las víctimas deben tener cuidado, mientras que los victimarios operan sin restricciones y sin alterar sus conductas".

Esta, según han señalado desde las áreas de Feminismo de IU y PCA Córdoba, "no es una medida nueva para el PP", pues "en Madrid, años atrás, se lanzó una campaña similar que exigía a las mujeres no perder de vista sus copas y no aceptar bebidas de desconocidos, para evitar casos de sumisión química".

Esta actitud "paternalista trata a las mujeres como responsables de soportar la violencia y encargadas de prevenirla", cuando lo cierto, según dichas formaciones de izquierdas, que "podemos llenar las ferias de tapas para copas, pero eso no evitará las agresiones sexuales ni la sumisión química".

A su juicio, "este problema solo se soluciona con recursos y con educación feminista y afectivo-sexual", pero el PP, "influenciado por Vox, censura este tipo de educación, lo que impide prevenir efectivamente los ataques a las mujeres".

Para IU y PCA, "prevenir las violencias machistas, en sus diversas formas, es una obligación de las instituciones públicas", de modo que, "si el Gobierno de Andalucía cree que son las mujeres quienes deben tener cuidado para prevenir estas violencias, estamos en el camino equivocado. Esto queda patente con el alarmante repunte de la violencia de género, sexual y vicaria" y, por eso, "las políticas destinadas a la prevención de las violencias machistas deben ser inquebrantables y sin fisuras, enfocándose en la actuación de los delincuentes, no en la de las víctimas".