IU reclama a Junta y Gobierno que "intervengan" para que Deoleo se quede "en manos andaluzas" ante su posible venta

El coordinador general de IU Andalucía, Toni Valero. - IU

CÓRDOBA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de Izquierda Unida (IU) Andalucía, Toni Valero, ha reclamado este viernes a la Junta y al Gobierno de España que "intervengan ante la posible venta de Deoleo para favorecer que la compañía quede en manos andaluzas y vinculada al sector cooperativo".

"Andalucía pone los olivos, el trabajo y la tierra, pero después quien embotella, quien pone la marca, se lleva los beneficios", ha criticado Valero en una atención a medios en Córdoba donde ha defendido que "la riqueza que se genera en Andalucía debe quedarse en Andalucía".

El dirigente de IU ha censurado la posición del presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), que "ha expresado su deseo de que Deoleo permanezca vinculada a Andalucía al tiempo que sostiene que, al tratarse de una operación privada, la Junta no puede intervenir".

"Para expresar deseos no hace falta un Gobierno. Hace falta un Gobierno para actuar", ha replicado Toni Valero, quien ha comentado que esta posición "recuerda a aquella fórmula de Fátima Báñez --en aquel momento, ministra de Empleo-- de rezarle a la Virgen del Rocío para que se solucionaran los problemas".

En esa línea, el dirigente de IU ha reclamado al Ejecutivo andaluz que "abandone el papel de mero espectador ante una operación que afecta a un sector estratégico para la economía andaluza como el olivarero".

IU ha registrado asimismo una iniciativa en el Congreso de los Diputados para reclamar al Gobierno de coalición del PSOE y Sumar que "utilice sus herramientas para favorecer que Deoleo permanezca en manos andaluzas".

Para el también diputado del grupo Sumar por Málaga, esta operación no afecta únicamente a la propiedad de una empresa, sino a "la soberanía alimentaria, el arraigo territorial y la capacidad de Andalucía para decidir sobre uno de sus principales sectores productivos".

En este sentido, el coordinador andaluz de IU ha defendido que Dcoop representa "la mejor opción para garantizar ese arraigo y luchar contra la despoblación". "El sector cooperativo piensa en las próximas cosechas, pero también en las próximas generaciones", ha afirmado Toni Valero.

El coordinador de IU Andalucía mantendrá este viernes junto al portavoz parlamentario de IU en el Congreso, Enrique Santiago, y la diputada de Por Andalucía Rosa Rodríguez, una reunión con el presidente de Dcoop, Antonio Luque, para "abordar las posibilidades de actuación del Gobierno central y, especialmente, del Ministerio de Agricultura".

"El objetivo es que las decisiones sobre un sector estratégico para Andalucía se tomen en Andalucía, y que el beneficio añadido del trabajo, de la tierra y de los olivos andaluces se quede también en nuestra tierra", ha concluido Toni Valero.