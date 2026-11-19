Jornada inaugural del IV Congreso Andaluz de Alzhéimer. - CONFEDERACIÓN ANDALUZA DE ALZHEIMER (CONFEAFA)

GRANADA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La inteligencia artificial aplicada al diagnóstico del alzhéimer y a la mejora de los procesos de atención y calidad asistencial ha centrado parte de los debates de la jornada inaugural del IV Congreso Andaluz de Alzhéimer, que se celebra desde este jueves y hasta el sábado 21 de noviembre en el Parque de las Ciencias de Granada.

Organizado por la Confederación Andaluza de Alzheimer (Confeafa), el encuentro reúne a especialistas, investigadores, profesionales del ámbito sociosanitario y representantes del movimiento asociativo para analizar los avances científicos y los nuevos desafíos que plantea la atención integral a las personas con demencia, según ha detallado la organización en una nota.

Bajo el lema 'Cambiando la mirada', esta cuarta edición parte del mayor conocimiento científico actual sobre la enfermedad de Alzheimer respecto a hace apenas unos años, dado que los avances en investigación, las nuevas herramientas diagnósticas y las posibilidades de las tecnologías emergentes abren vías para mejorar la detección precoz y la intervención. En este contexto, la prevención, la innovación y la calidad asistencial constituyen los principales ejes de un congreso que busca conectar el conocimiento científico con las necesidades de las personas afectadas y sus familias.

El acto institucional de inauguración ha contado con la participación de la presidenta de ConFEAFA, Ángela García Cañete; el viceconsejero de Servicios Sociales, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, José Repiso; la concejala de Política Social, Familia, Discapacidad y Mayores del Ayuntamiento de Granada, Amparo Arrabal; la diputada de Bienestar Social y Familia de la Diputación Provincial de Granada, María Elena Duque; y la directora del Secretariado de Inclusión de la Universidad de Granada, M Ángeles Martínez.

Durante su intervención, la presidenta de ConFEAFA ha destacado la necesidad de que los avances científicos se traduzcan en mejoras reales para las personas con alzhéimer y sus familias, especialmente en la detección precoz y el acceso equitativo a nuevos recursos y tratamientos. Asimismo, ha reivindicado el papel del movimiento asociativo en el diseño, desarrollo y evaluación de las políticas públicas sobre demencias.

Por su parte, el viceconsejero de Servicios Sociales, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía ha reafirmado el compromiso de la administración autonómica andaluza con las asociaciones de familiares de personas con alzhéimer y ha recordado que la Junta y ConFEAFA "están trabajando conjuntamente en el diseño de un nuevo servicio de promoción de la autonomía personal y prevención de la dependencia".

Asimismo, Torres ha destacado el valor y la calidad científica de las ponencias del Congreso y ha expresado su reconocimiento a la labor de los cuidadores, tanto profesionales como no profesionales, a las que ha puesto como ejemplo de "generosidad y buen hacer".

La concejala de Política Social, Familia, Discapacidad y Mayores ha expresado su satisfacción y la del Ayuntamiento de Granada por la celebración del Congreso en la capital nazarí. Arrabal ha reconocido la labor que desarrollan el personal sanitario y las entidades que trabajan con personas con alzhéimer y sus familiares, y ha asegurado que "el Ayuntamiento seguirá al lado de estas organizaciones, escuchando a quienes conocen de primera mano esta realidad y trabajando para ofrecer una atención digna, accesible y de calidad".

La diputada provincial de Bienestar Social y Familia ha señalado que "para la Diputación es un verdadero orgullo participar como coorganizadora en esta cita, en la que, desde la unión entre administraciones, podemos trabajar con fuerza para mejorar la vida de las personas, de la mano, por supuesto, de la ciencia, la sanidad, la innovación, la tecnología y la ética".

Asimismo, Duque ha remarcado que "la institución provincial, a través del programa 'Cuenta conmigo', facilita herramientas a los municipios para identificar señales de alerta, favorecer la detección precoz de enfermedades y orientar a las familias de los usuarios, tan importantes en batallas como la del alzhéimer".

INTELIGENCIA ARTIFICIAL: NUEVAS HERRAMIENTAS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN

La mesa redonda inaugural, 'Transformar la atención al Alzheimer: Prevención, Innovación y Calidad', ha abordado los principales desafíos y oportunidades para mejorar la atención a las demencias. En ella, José Martínez Olmos, profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública, ha analizado la importancia de la prevención; Carlos Romero Olóriz, especialista en Medicina Interna y experto en inteligencia artificial aplicada a la salud, ha examinado las posibilidades de esta tecnología en el diagnóstico y la intervención; y Roberto Suárez, neuropsicólogo de ConFEAFA, ha abordado su aplicación a los procesos de acreditación de calidad de las asociaciones de familiares de personas con alzhéimer.

Esta última intervención se enmarca en el modelo propio de certificación de calidad en terapias no farmacológicas impulsado por ConFEAFA, reconocido por la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía. La jornada científica ha incluido también una ponencia de José María Castellano, investigador del Instituto de la Grasa-CSIC, sobre el potencial neuroprotector del ácido oleanólico y el eritrodiol en la enfermedad de Alzheimer, a partir de los estudios Cordial y Neurolea+.

ACTUACIÓN DEL CORO ROCK Y MEMORIA

La primera jornada del Congreso ha dedicado también un espacio a la importancia de la música en las demencias, con una sesión en la que han participado el secretario de la Fundación Miguel Ríos por el Rock y la Solidaridad, Antonio Castro Ríos; el musicoterapeuta y director del Coro Rock y Memoria, Gabriel Kulisevsky, y Joaquina García del Moral, integrante del Panel de Expertos de Personas con Alzheimer (PEPA) de ConFEAFA.

A continuación, el coro 'Rock y Memoria', iniciativa de la Fundación Miguel Ríos, ha ofrecido una actuación orientada a poner el foco en las capacidades, la expresión emocional y las oportunidades de participación de las personas con alzhéimer y otras demencias, en línea con el lema 'Cambiando la mirada'.

La jornada ha incluido además la entrega del Premio Manuel Portillo a Antonia Gutiérrez, catedrática de Biología Celular de la Universidad de Málaga (UMA), en reconocimiento a su trayectoria científica y a su colaboración con el movimiento asociativo andaluz del alzhéimer.

El IV Congreso Andaluz de Alzheimer continuará los días 20 y 21 de noviembre con sesiones dedicadas a las desigualdades territoriales en la atención, la prevención del suicidio en el contexto de las enfermedades neurodegenerativas, la salud digital, los avances diagnósticos y farmacológicos, los cuidados y la protección frente a la violencia de género y el maltrato en personas con deterioro cognitivo.

El encuentro, reconocido como evento de Interés Científico-Sanitario por la Junta de Andalucía, pretende fortalecer la colaboración entre profesionales, investigadores, administraciones y asociaciones, así como promover una atención más innovadora, cercana, equitativa y centrada en las personas.