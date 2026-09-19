El IV Voluntariado de Socorro Estival atiende en Andújar (Jaén) a 77 aves urbanas afectadas por el calor

Una de las aves atendidas en Andújar en la campaña de socorro estival. - AMECO

JAÉN 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El IV Voluntariado de Socorro Estival ha permitido atender a 77 aves urbanas en Andújar (Jaén) afectadas por el calor. De ellas, 51 fueron devueltas a su hábitat, mientras que 26 no pudieron sobrevivir debido al estado de gravedad en el que fueron localizadas.

La Asociación Medioambiental para la Conservación de Plantas y Animales (Ameco) impulsa esta iniciativa que tiene como objetivo la atención, rescate y seguimiento de la avifauna urbana vulnerable durante los meses de verano.

En el municipio andujareño, dada su ubicación y a las temperaturas que suele tener en verano, "ha habido siempre casos de vencejos y aviones". Sin embargo, en los últimos años, "debido al cambio climático y al aumento de las temperaturas", se aprecia una mayor afectación.

De ahí que Ameco decidiera adherirse al voluntariado que la Junta de Andalucía viene promoviendo en la comunidad, con colectivos y particulares, y le diera forma en Andújar a través del denominado Voluntariado de Socorro Estival, según han indicado a Europa Press desde el colectivo.

Durante la campaña de 2026, la cuarta impulsada por la citada asociación, el programa ha atendido 77 ejemplares pertenecientes a ocho especies distintas.

"Gracias a la rápida intervención de las personas voluntarias y los avisos de la ciudadanía, 51 aves lograron recuperarse plenamente y ser liberadas, mientras que 26 ejemplares no consiguieron sobrevivir debido al estado de gravedad en el que fueron localizados", ha explicado.

Las especies con mayor número de intervenciones han sido el vencejo (32 ejemplares) y el avión común (31 ejemplares), de manera que entre ambas suman 63 actuaciones que representan más del 80 por ciento del total.

En estas dos especies, las tasas de recuperación han resultado "muy positivas": 23 de los 31 ejemplares de avión común fueron liberados con éxito, mientras que 22 de los 32 vencejos comunes lograron volver al medio natural.

El balance de esta actividad de voluntariado se completa con la atención prestada a siete gorriones comunes, dos verderones, dos estorninos, un mirlo, un vencejo pálido y una golondrina.

"Más allá del impacto directo en la supervivencia de los ejemplares, este programa permite recopilar datos valiosos sobre el estado de la biodiversidad urbana en Andújar, identificando los principales riesgos que sufren las aves en la trama edilicia durante el verano", ha añadido Ameco.

La asociación, además, ha trasladado su agradecimiento tanto a la red de voluntarios que ha prestado su tiempo de forma altruista durante el verano, como a la vecindad de Andújar por dar avisos inmediatos al detectar animales en situación de riesgo. Al respecto, ha destacado "la implicación comunitaria es la herramienta fundamental para consolidar la conservación de la fauna silvestre en los entornos urbanos".