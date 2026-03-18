Jaén acogerá el 29 de marzo la llegada de la Race For Peace, marcha ciclista por la convivencia entre culturas

Presentación de la Race For Peace. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

Jaén acogerá el próximo 29 de marzo la llegada de la Race For Peace 2026, una marcha ciclista internacional que promueve la paz y la convivencia entre culturas.

El alcalde de Jaén, Julio Millán, junto a la concejala de Deportes, Beatriz López, y Qamar Fazal, portavoz de la Comunidad Musulmana Ahmadía en España, con sede en la Mezquita Basharat de Pedro Abad (Córdoba), han presentado este miércoles esta iniciativa.

Reunirá a más de un centenar de ciclistas procedentes del Reino Unido y de otros países como Canadá, Estados Unidos, Alemania, Francia y Países Bajos, que recorrerán distintas carreteras de la provincia jiennense.

La salida tendrá lugar en la Mezquita Basharat, en el citado municipio cordobés, y atravesará localidades como Marmolejo, Andújar y Mengíbar hasta llegar a la capital jiennense el próximo 29 de marzo, según ha informado el Ayuntamiento.

El regidor ha destacado que esta cita deportiva constituye "un alegato por la paz y el respeto a la convivencia entre diferentes culturas". "Jaén es una ciudad que cree firmemente en estos valores y que tiene la capacidad de acoger iniciativas que lanzan un mensaje necesario en el contexto actual", ha afirmado.

Al hilo, ha subrayado que esta marcha trasciende el ámbito deportivo, al configurarse como un espacio de encuentro y entendimiento entre personas de distintas procedencias, punto en el que ha señalado que la convivencia intercultural debe ser una de las principales líneas de acción de la sociedad actual.

En la misma línea se ha pronunciado la concejala de Deportes, quien ha apuntado que la Race For Peace"no es solo una actividad deportiva, sino una herramienta de unión y diálogo". "Lo verdaderamente importante no son los kilómetros recorridos, sino el mensaje que se transmite: que, independientemente del origen, la religión o la cultura, todas las personas comparten el deseo de vivir en paz", ha comentado.

Igualmente, López ha resaltado que el lema de la marcha --'Amor para todos, odio para nadie'--, cobra especial relevancia en el actual contexto internacional, marcado por conflictos y tensiones. En este marco, ha defendido el papel del deporte como "un motor de cohesión social, capaz de transformar realidades y de transmitir valores fundamentales como el respeto, la igualdad y la convivencia".

Por su parte, el portavoz de la Comunidad Musulmana Ahmadía en España ha agradecido la acogida de la ciudad y ha aludido a la importancia de "impulsar este tipo de iniciativas en sociedades multiculturales y multirreligiosas".

"El objetivo común es avanzar hacia una sociedad basada en el respeto mutuo, el conocimiento y la colaboración entre culturas, utilizando el deporte como herramienta para fortalecer los lazos entre comunidades", ha afirmado.

La marcha concluirá en la zona del Bulevar, tras lo cual se celebrará una comida intercultural en el Jaén Arena, ubicado en el recinto ferial. En ella, los participantes podrán compartir una muestra de la diversidad gastronómica de países como India, Pakistán y España.