Jaén Merece Más respalda un tren "digno, social y sostenible" para la provincia: "El ferrocarril se muere"

La ejecutiva de Jaén Merece Más (JM+), presente en la estación de Linares-Baeza para respaldar la movilización convocada por las Plataformas en Defensa del Ferrocarril. - JAÉN MERECE MÁS

JAÉN 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ejecutiva de Jaén Merece Más (JM+) acudió el sábado 5 a la estación de Linares-Baeza para respaldar activamente la movilización convocada por las Plataformas en Defensa del Ferrocarril. Una delegación encabezada por el vicepresidente del partido y teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Baeza, Bartolomé Cruz, y la secretaria de la formación, Candelaria Ponce de León, entre otros directivos, se sumó a los cientos de ciudadanos que acudieron a exigir un tren "digno, social y sostenible" para la provincia de Jaén y a despedir simbólicamente al Intercity de Almería antes del inicio del corte de la línea.

Según ha precisado la formación en una nota, insistieron en que esta concentración pertenece exclusivamente a la ciudadanía y a los colectivos sociales. Por ello, los miembros de la directiva rehusaron portar siglas o pancartas partidistas, defendiendo que las plataformas en defensa del ferrocarril de Linares-Baeza, la provincia de Jaén, el Centro de La Mancha y Andalucía Oriental "deben ser las únicas y legítimas protagonistas de la jornada, sin permitir que se busquen réditos electorales interesados en una causa que es de toda la provincia".

Durante la concentración, el vicepresidente de Jaén Merece Más, Bartolomé Cruz, ha señalado que "el ferrocarril se muere en la provincia de Jaén" y apostilló que la defensa ferroviaria es "uno de los pilares fundamentales" sobre los que se sustenta la política de su formación. Así, Cruz ha defendido la idoneidad del trazado convencional y la "necesidad urgente" de inversión.

"Queremos que la línea convencional de Jaén, Linares-Baeza, Alcázar de San Juan y Madrid reciba la inversión necesaria para transformarse en un trazado de altas prestaciones. Actualmente, el trayecto se prolonga de cuatro a cuatro horas y media, cuando con una inversión moderada y realista se podría reducir a tan solo dos horas y media", ha agregado.

Asimismo, el vicepresidente provincialista cuestionó que se prioricen proyectos de Alta Velocidad millonarios e hipotéticos para conectar Jaén con Madrid que resultan inviables a corto o medio plazo. "Las propuestas de inversiones de 400 millones de euros que se debaten para conectar Jaén a través del AVE son a larguísimo plazo, requiriendo complejos estudios de viabilidad, declaraciones de impacto ambiental y años de tramitación. Sin embargo, si se cambiaran los trenes, se pusieran en valor las infraestructuras actuales y se electrificaran tramos de vía clave desde Jaén y Córdoba hacia Santa Elena, lograríamos reducir el viaje a Madrid en hora y media o dos horas de forma casi inmediata", ha aseverado Cruz.

Jaén Merece Más defiende que la provincia de Jaén "no puede seguir resignada a un papel secundario" y ha señalado las 20 medidas concretas que la formación ha presentado de forma oficial a nivel nacional tanto al PP como al PSOE. Estas medidas proponen adaptar la actual vía convencional y sus infraestructuras para convertirlas en un corredor de Altas Prestaciones, capacitando el trazado para que nuevos convoyes puedan desarrollar velocidades superiores a los 200 kilómetros por hora.

De este modo, esta adaptación técnica permitiría una auténtica articulación del territorio, logrando que el viaje a Madrid se reduzca de más de cuatro horas a tan solo 2,5 horas, un beneficio de conectividad que debe extenderse de igual modo a las conexiones ferroviarias con Córdoba, Sevilla, Cádiz, Granada y Almería.

Además, Jaén Merece Más plantea un "acceso realista y viable" a la Alta Velocidad, una infraestructura que los sucesivos Gobiernos centrales han negado sistemáticamente a la provincia. La solución pasa por potenciar el eje convencional jiennense de manera que resulte compatible con la circulación de trenes de ancho variable --como las series Alvia 101, 102 o similares-- y trenes híbridos --eléctrico-diésel--.

Estos trenes permitirían realizar los trayectos por la provincia de Jaén mediante red convencional y, a continuación, dar el salto directo a las líneas de Alta Velocidad en Córdoba capital --aprovechando el intercambiador de Alcolea-- o Granada, rompiendo así el aislamiento histórico del territorio.

En relación con el cierre temporal de la línea convencional 400 (Alcázar de San Juan - Cádiz), Jaén Merece Más ha manifestado que estas obras de modernización son "muy bienvenidas y aplaudidas", puesto que la autopista ferroviaria de mercancías ha sido una "reivindicación histórica" de la formación para consolidar a Jaén como nodo logístico estratégico.

Sin embargo, el partido exige dos condiciones irrenunciables. La primera, mayor ambición en el alcance de las obras, ya que consideran "inadmisible" que las vías permanezcan cortadas durante meses únicamente para adaptarlas al tráfico de mercancías. JM+ ha exigido al hilo que se aproveche esta coyuntura para implementar una partida presupuestaria complementaria que adapte también la infraestructura a Altas Prestaciones para el tráfico de viajeros, logrando que la ciudadanía jiennense salga directamente beneficiada de esta intervención.

Además, han urgido a ejecutar planes alternativos de transporte dignos y suficientes al considerar como "inconcebible" que Renfe deje aisladas a comarcas enteras de la provincia, como Jódar, Cabra del Santo Cristo o la comarca de Moreda. De este modo, JM+ censura que no se hayan dispuesto autobuses de enlace desde Linares-Baeza hacia estaciones como Almuradiel para conectar "de forma ágil" con los servicios de Media Distancia a Madrid, "dejando desamparados a miles de usuarios".

Desde la formación provincialista han insistido al Ministerio de Transportes y a Renfe que cualquier mejora o modernización de la infraestructura convencional resultará "completamente inservible si no existe un compromiso firme e inmediato para poner en funcionamiento los nuevos trenes ya anunciados".

"De nada sirve contar con mejores vías si el material rodante actual sigue sufriendo de manera crónica retrasos inexplicables, supresiones masivas del servicio y lamentables fallos de climatización en pleno verano que convierten los viajes en una experiencia insufrible para los pasajeros debido a la alarmante falta de mantenimiento", han criticado.

Por último, Jaén Merece Más ha subrayado que la modernización de la red ferroviaria debe ir acompañada del "inmediato" desarrollo de las infraestructuras logísticas terrestres. En este sentido, la formación ha reclamado a la Junta de Andalucía que impulse "de forma urgente" el Puerto Seco de Linares para poder atender adecuadamente las mercancías procedentes de la autopista ferroviaria que nace en el puerto marítimo de Algeciras, "convirtiendo así esta gran obra de infraestructura en un verdadero motor de oportunidades de empleo y riqueza para la comarca".

De la misma manera, Jaén Merece Más ha urgido al Gobierno andaluz a desarrollar el Puerto Seco de Jaén capital, una infraestructura estratégica que en un futuro quedará directamente conectada con el puerto marítimo de Motril, "consolidando a toda la provincia como el gran eje vertebrador y logístico del sur de España".