Jaén mostrará su legado sefardí del 10 al 13 de septiembre con las Jornadas Europeas de la Cultura Judía

Presentación de las Jornadas Europeas de la Cultura Judía en Jaén. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

Jaén mostrará su legado sefardí con las Jornadas Europeas de la Cultura Judía, que se desrrollarán del 10 al 13 de septiembre con propuestas como un concierto, un taller artístico y una visita guiada.

La concejala de Cultura, Turismo, Fiestas y Patrimonio Histórico, junto al presidente de la Asociación Iuventa, Rafael Cámara, ha presentado este lunes la programación de esta edición, que se celebra bajo el lema 'Amor'.

La edil ha recordado que Jaén forma parte de la Red de Juderías de España desde 2005 y ha expresado el compromiso con la recuperación y divulgación del patrimonio judío de la ciudad.

En este sentido, ha destacado la celebración de estas jornadas, que, junto al componente cultural, pretenden contribuir a la dinamización del casco antiguo y a generar un producto turístico y cultural que repercuta en la ciudad".

Por su parte, el presidente de la Asociación Iuventa ha agradecido al Patronato de Cultura "su apuesta turística y cultural por la judería, que, en definitiva, es por Jaén y por la interculturalidad". Además, ha puesto el foco en la dimensión europea de estas jornadas, que se celebran desde 1999, pero trasladando sus objetivos al ámbito local.

En este sentido, ha explicado que buena parte de las actividades programadas permiten profundizar en la historia de Jaén. La programación comenzará el 10 de septiembre con un concierto de música sefardí a cargo de Desiré Martín y Juan Manuel Román, dentro del proyecto Espejo de las Estrellas. Tendrá lugar en el patio del Salón Mudéjar y será de acceso libre hasta completar aforo.

Un día después, la Biblioteca Pública Municipal Condestable Iranzo acogerá el taller artístico de Gimena Ponce, profesora de Artes Visuales. Está abierto a toda la ciudadanía a partir de los 15 años y no es necesario contar con conocimientos o experiencia previa.

El día 13, Rafael Cámara dirigirá la visita guiada 'La judería de Jaén, donde los sefardíes moraban'. Con salida desde la plaza de los Caños, permitirá descubrir espacios y rincones vinculados al pasado judío de la ciudad.

La programación se completa con los concursos 'Adai y Ben Saprut', de microrrelatos, y 'Jaén Sefardí', de fotografía, según ha precisado el presidente de Iuventa, quien ha tenido también palabras de recuerdo para María José Cano Pérez.

La catedrática de Estudios Judíos y Hebreos de la Universidad de Granada, fallecida recientemente, estuvo vinculada durante los últimos años a la investigación y promoción de la judería de Jaén.