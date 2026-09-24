Jaén presenta su nueva Asociación Reyes Magos, que incorporará por primera vez la figura del Heraldo Real

Presentación de la nueva Asociación Reyes Magos de Jaén. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La primera teniente de alcalde y concejala de Cultura y Turismo, María Espejo, ha presentado la nueva Asociación Reyes Magos de Jaén, junto a su presidente, Borja Ramiro; la delegada de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Ana Belén Mata; y el representante de Caja Rural, Juan Gallego. Durante el acto, Espejo ha anunciado además que, por primera vez, Jaén contará, gracias a esta colaboración, con la figura de un Heraldo Real.

El acto se ha celebrado en el Salón Mudéjar del Palacio Municipal de Cultura Condestable Iranzo y ha contado con la asistencia de miembros de la junta directiva de la recién creada asociación, así como de socios, representantes municipales y miembros de otras asociaciones culturales y sociales de la ciudad, según ha detallado el Consistorio en una nota.

Espejo ha destacado que la Asociación Reyes Magos de Jaén "nace con una vocación preciosa, como es la de preservar, promover y transmitir una de las tradiciones más queridas de nuestra ciudad". En este sentido, ha señalado que "esta asociación representa los valores de Sus Majestades los Reyes Magos más allá del Día de Reyes y de su Cabalgata", ya que su creación tiene como objetivo promover valores como "la humildad, la generosidad, la perseverancia, el esfuerzo, la esperanza y la unidad".

La edil ha dado la enhorabuena al colectivo durante esta presentación, que supone "el resultado de las reuniones y conversaciones que hemos mantenido durante estos meses desde la Concejalía de Cultura con su presidente, Borja Ramiro, y los miembros de esta asociación".

Además, Espejo ha anunciado que, por primera vez, Jaén contará, gracias a esta colaboración, con la figura de un Heraldo Real. Para la concejala, "esta figura constituye un elemento tradicional y simbólico de gran valor cultural, vinculado especialmente a la celebración de la Epifanía y a la llegada de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente".

Según ha explicado, el Heraldo Real "fomentará la ilusión infantil, la participación ciudadana y transmitirá los valores culturales y tradicionales que nos unen, contribuyendo así al enriquecimiento del patrimonio inmaterial local y al turismo de Jaén".

Espejo ha añadido que el Heraldo Real "realizará distintos pasacalles durante los días previos a Reyes". En este marco, tendrá lugar una recepción oficial y la entrega simbólica de las llaves de la ciudad en el Ayuntamiento, además de la recogida de cartas infantiles durante el desfile y otras actividades destinadas a fomentar la ilusión entre niños y mayores. Asimismo, el Heraldo Real contará con su séquito de beduinos y con un buzón real que incorporará elementos relacionados con la cultura jiennense.

El presidente de la Asociación Reyes Magos, Borja Díaz, ha agradecido durante su discurso de presentación a todas las personas que han hecho posible la creación de esta nueva entidad, así como a los más de 70 socios y socias que ya la integran, pues "sin vosotros nada de esto sería posible".

Díaz ha explicado que la asociación nació días después de un 6 de enero, cuando un grupo de personas que compartían los valores y la magia de los Reyes Magos se reunió para poner en común la idea de que este sentimiento "no podía limitarse a una sola noche". En este sentido, ha enfatizado que esta entidad sin ánimo de lucro "está abierta a todo el mundo que lo desee, pues es por y para los jiennenses".

La asociación desarrollará actividades, iniciativas, talleres y charlas a través de tres grandes áreas de trabajo. La primera será el área educativa y de formación, que llevará el nombre de 'La Escuela de Oriente', inspirada en la tradición de los sabios y concebida como un espacio de aprendizaje y descubrimiento.

La segunda área, denominada 'La Ciudad de la Ilusión', hace referencia a la capacidad de los Reyes Magos "de llevar la esperanza y confianza a la población más vulnerable", ha subrayado Díaz. La tercera, 'El Rincón de la Magia', será el área más lúdica y, según ha explicado su presidente, "pretende consolidarse como un lugar donde la imaginación y la participación de la sociedad dé forma a diferentes experiencias capaces de fortalecer el espíritu navideño".

Dentro de esta última área, Díaz ha detallado que, en colaboración con el Patronato de Cultura, ya trabajan en una nueva iniciativa denominada 'Rumbo a Belén', "un encuentro festivo al aire libre pensado para dar juntos el pistoletazo de salida a la Navidad a través de talleres, dinámicas participativas, actuaciones y un espacio de degustación que busca despertar el espíritu navideño y consolidarse como una cita anual dentro del calendario cultural".

En cuanto al desfile, Borja Díaz ha anunciado que "saldrá desde el Museo Provincial con llegada al Palacio de Cultura" y que, durante su recorrido, la comitiva pasará por diferentes enclaves de interés patrimonial hasta alcanzar el Ayuntamiento de Jaén. Allí se celebrará un acto institucional en el que las máximas autoridades entregarán simbólicamente las llaves de la ciudad al Heraldo Real, "abriendo oficialmente las puertas para que la magia de los Reyes inunde cada rincón este 5 de enero".

La persona que encarne al Heraldo Real será elegida mediante una convocatoria abierta a la ciudadanía jiennense, de acuerdo con unas bases que se harán públicas. La elección de los beduinos que formarán parte del séquito también se realizará mediante un procedimiento abierto a cualquier persona interesada, aunque se dará prioridad a los socios de la entidad "en riguroso orden de antigüedad hasta completar las plazas de trajes disponibles", ha especificado.

Ambos procesos se abrirán al público el lunes, 28 de septiembre, mientras que el plazo específico para la convocatoria del Heraldo Real permanecerá abierto hasta el 15 de noviembre. A partir de esa fecha, toda la información se difundirá a través de las redes sociales de la asociación.

Por último, el presidente ha agradecido el respaldo a la creación de la nueva asociación por parte de la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial, el Ayuntamiento de Jaén y Caja Rural, destacando "su acogida, sensibilidad hacia este proyecto y disposición de caminar juntos para hacer que la magia llegue a cada rincón". También ha agradecido la colaboración de la Agrupación Musical Juvenil María Santísima de la Estrella, encargada de amenizar el acto de presentación.

Durante el acto se han entregado los carnés a los socios y obsequios a los colaboradores, además de proyectarse un vídeo promocional. Asimismo, se han presentado los diseños de los trajes del Heraldo Real y de los beduinos que formarán parte de su séquito.