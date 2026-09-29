Los Jardines de Jabalcuz, en Jaén, acogerán en octubre visitas teatralizadas

Archivo - Una visita teatralizada en los Jardines de Jabalcuz. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN - Archivo

JAÉN 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los Jardines de Jabalcuz, de Jaén, acogerán en octubre varias visitas teatralizadas para dar a conocer su historia además de reflexionar sobre asuntos como la memoria, los cuidados o la resistencia a través de la figura de Josefina Manresa.

Esta última, esposa de Miguel Hernández, protagonizará las primeras, previstas los próximos días 3 y 4 en el marco de la oferta planteada por el Patronato de Cultura en este espacio, según ha informado este martes el Ayuntamiento.

Con el título 'Josefina Manresa, la mujer que sostuvo la palabra', estará a cargo de la compañía Baraka Project. En concreto, será en las Casas Gemelas, a las 12,00 horas, donde el público tendrá la oportunidad de adentrarse en la vida de esta mujer, natural de Quesada.

Bajo una escena muy cuidada, "devuelve a Josefina Manresa una voz y una identidad propias, situándola en el centro de una historia en la que durante demasiado tiempo fue contemplada únicamente como esposa, musa o destinataria".

"El personaje de Josefina, la mujer que sostuvo la palabra recorrerá su vida y su relación con Miguel Hernández, desde su vida íntima, humana y contemporánea. Miguel iniciará el recorrido como guía y vínculo poético, pero poco a poco cederá la palabra a Josefina, la joven enamorada, esposa, madre, mujer y viuda que protegió manuscritos, cartas y recuerdos para impedir que el legado de Miguel Hernández desapareciera", ha explicado.

Su historia permitirá a los asistentes reflexionar sobre la memoria, cuidados, la resistencia y el papel desempeñado por tantas mujeres en la conservación y transmisión de nuestro patrimonio cultural y literario. Las entradas para asistir a este encuentro están a la venta en giglon.com

Por su parte, el 10 de octubre, habrá una visita teatralizada con pases a las 10,00 y 20,00 horas. Baraka Project volverá a situar al público en una época y escenarios concretos con 'Voces de Jabalcuz', "proponiendo un recorrido en este paraje natural y paisajístico donde descubrirán la historia, la memoria y las leyendas de este espacio tan singular".

El protagonista será un guía y diferentes personajes vinculados a este lugar. Harán viajar al público desde los antiguos usos del agua, hasta los años de esplendor del balneario y los jardines. Las voces que habitaron, trabajaron y disfrutaron Jabalcuz devolverán al presente parte de su memoria.

Desde el Ayuntamiento se ha invitado a la ciudadanía a "redescubrir este espacio, reconocer su valor histórico, social y emocional" con esta iniciativa, cuyas entradas también se pueden adquirir a través de giglon.com