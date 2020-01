Javier Imbroda dice que "ahora más que nunca es necesario despolitizar" la educación e insiste en un pacto educativo

Publicado 22/01/2020 15:22:37 CET

SEVILLA, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

En consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, ha afirmado que "ahora más que nunca hay que despolitizar la educación y cobra más sentido aún" tras el último debate surgido por el pin parental, toda vez que ha calificado su primer año al frente de la Consejería como "toda una hazaña".

Así lo ha expresado el consejero durante el balance de un año de gestión de la Consejería desarrollado en el IES Heliópolis de Sevilla, donde ha señalado que a su llegada se encontró un sistema educativo "con grandes avances, pero también con un margen de mejora muy grande", al tiempo que se ha referido a la necesidad de un pacto social por la Educación que "debe de gestarse en los centros educativos y no en las salas legislativas", porque "por eso fracasan todos".

En este sentido, ha informado de que en estos 12 meses, él y los distintos responsables de su equipo han llevado a cabo más de 350 reuniones con representantes de todos los sindicatos, directores de centros, federaciones y confederaciones de Ampas, representantes de otras administraciones y de todos los colectivos que desarrollan un papel protagonista en la educación en Andalucía.

Sobre los ejes principales de la Educación, ha trasmitido que los ejes de su política educativas han sido mejorar la atención el alumnado más vulnerable y reducir las tasas "intolerables" de fracaso y abandono escolar temprano que en Andalucía se sitúa en el 21,9%. También, el consejero ha afirmado que el objetivo marcado era transformar y modernizar tanto la educación como el ámbito del deporte y ahora "estamos un poco más cerca", aunque ha reconocido que "queda mucho trabajo por hacer".

Ha incidido en que era necesario llevar a cabo una transformación del sistema educativo para avanzar en la calidad de la enseñanza. Así, Imbroda ha destacado que este Gobierno ha aprobado dos presupuestos que han permitido a la Consejería "disponer de las mayores partidas presupuestarias de la historia de la Junta de Andalucía en esta materia, de tal forma que la Educación pública en 2020 dispone de un aumento de 217 millones, un 3,7% más (237,4 millones en total), hasta alcanzar la cifra récord de 6.868 millones de euros".

Igualmente, el consejero ha señalado que la Educación Especial "es prioritaria" dentro de su acción de Gobierno, como así queda reflejado en el aumento de los recursos, "alcanzando los más de 416 millones de euros". Este incremento destaca que ha permitido que este curso 2019/20 cuente con 130 unidades públicas más de Educación Especial además de otras 20 unidades concertadas. El número de profesores de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje ha aumentado en 140 en este curso, hay 79 monitores (PTIS) más y con mayor carga horaria.

En cuanto a las medidas para paliar y reducir el fracaso y el abandono escolar temprano, ha informado de que este curso se va a poner en marcha el programa 'Impulsa' dirigido a los estudiantes de 5º y 6º de Primaria y de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) escolarizado en centros públicos de zonas socio-económicas vulnerables de 65 municipios andaluces.

El titular de Educación ha informado además de que se ha creado una Comisión de Estudio para las zonas desfavorecidas que detecte políticas y medidas de mejoras en esta áreas que "nos permita mejorar la atención que los directores y docentes tienen en estos centros".

Respecto a las infraestructuras educativas, Imbroda ha declarado que ya se han dado "los primeros pasos para sacar a Andalucía de la situación de emergencia" en la que se encontraban los centros educativos. Así, ha informado de que "un total de 1.342 actuaciones por un valor de unos 635 millones de euros se han comenzado a gestionar de las más de 2.700 obras que estaban pendientes cuando llegamos al gobierno, algunas desde 2006", ha afirmado.

En este sentido, el consejero ha subrayado que "en tan solo un año y tras un esfuerzo titánico por parte del personal de la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE) como de las delegaciones territoriales puedo afirmar que el 50% de las actuaciones pendientes en infraestructuras educativas en Andalucía han empezado a tomar forma". El consejero ha avanzado que próximamente se aprobará el Plan Plurianual de Infraestructuras Educativas 2020-2027.

MEJORA DE LAS PLANTILLAS DOCENTES PÚBLICAS

Sobre las medidas de mejora de las plantillas docentes, ha recordado que esta Consejería dispone, con los aumentos de recursos, de la plantilla de profesores más amplia de su historia, con 127.253 profesionales, "reduciendo la tasa de interinidad en el cuerpo de maestros al 5,4% mediante la convocatoria de 3.800 plazas de oferta pública en 2019. Para el 2020 serán 6.326 plazas de 112 especialidades de Secundaria, FP y Régimen Especial, que dejarán como saldo una tasa de interinidad de entorno al 12%".

También ha destacado que "se ha aumentado en 46 millones la partida para sustituciones por bajas y vacantes a través del sistema Sipri, que beneficia la calidad de la atención al alumnado", y ha subrayado la mejora de la financiación de las escuelas infantiles a partir de septiembre de 2020, "a través de un aumento de la financiación de 42 euros por alumno que asume en su totalidad la Consejería tras 12 años con el precio congelado, lo que ha provocado la asfixia financiera de estas empresas y la consiguiente pérdida de empleos".

En su intervención, el consejero ha asegurado que este Gobierno "ha impulsado la mayor apuesta pública de implantación del Bachillerato Internacional en España, de tal forma que cada una de las ocho provincias andaluzas va a contar con un centro público con este programa de excelencia, que se pone al servicio de los alumnos y también de los profesores que quieren afrontar ese reto", para añadir que la Consejería ha ampliado a 47 nuevos centros las enseñanzas bilingües o que un total de 1.333 auxiliares de conversación nativos se han incorporado a la red de centros públicos bilingües de Andalucía.

Respecto a la Formación Profesional, el consejero ha recordado que este curso hay 122 nuevos ciclos con más de 4.000 nuevas plazas hasta alcanzar un total de 125.000 en toda Andalucía, con 277 profesores más. En este sentido, ha aseverado que seguimos trabajando para ajustar la oferta a la demanda, con nuevos ciclos de alta empleabilidad". Ha añadido que en el curso 2019/20 se han ofertado 528 proyectos de FP Dual, lo que supone 120 más respecto al curso anterior. De esta manera, 6.450 alumnos estudian esta modalidad en Andalucía, que cuenta con la implicación de más de 4.700 empresas.

CANDIDATURA DE LA ROSALEDA PARA LA FINAL DE LA COPA DE LA REINA

En cuanto al deporte, Javier Imbroda ha anunciado que la Consejería ha presentado la candidatura del Estadio de la Cartuja para ser sede de la final de la Copa del Rey de Fútbol para los próximos cuatro años, y del estadio de La Rosaleda de Málaga para la final de la Copa de la Reina de fútbol.

Preguntado sobre la posibilidad planteada por educación de fusionar centros que imparten niveles de Primaria y Secundaria, Imbroda ha querido dirigirse especialmente a Granada ---donde el pasado jueves tuvo lugar una huelga educativa y una manifestación por el posible cierre de centros educativos rurales-- porque "parece que no me expreso bien, no se va a hacer ningún tipo de actuación", toda vez que pide "absoluta tranquilidad".

Así, ha indicado que lo que se está haciendo "es como se ha hecho siempre en la planificación, ir viendo las necesidades sin más pretensión que ir de la mano con la comunidad educativa en todas las decisiones que se vayan tomando", para añadir que el próximo lunes se celebrará una reunión en Granada, donde "volveré a subrayar que no pasará absolutamente nada".