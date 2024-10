JM+ aprecia "avances" en el presupuesto de la Junta para Jaén, aunque se muestra "insatisfecho" y anuncia enmiendas

JAÉN 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

Jaén Merece Más (JM+) ha apreciado este jueves "avances" en los presupuestos de la Junta de Andalucía de 2025 para la provincia, si bien se ha mostrado "insatisfecho" y ha anunciado propuestas que puedan plantearse como enmiendas en la tramitación del Parlamento autonómico, donde no tiene representación.

En un comunicado, se ha reivindicado como "actor necesario" para que las cuentas contemple exigencias, como que se sometan ya a impacto ambiental la totalidad de tramos de la Autovía del Olivar para su ejecución íntegra, "tras permanecer parada por lustros", o el ofrecimiento de la Junta con Adif para financiar un tren de altas prestaciones para las conexiones ferroviarias, con asunción de bonificación del billete a los viajeros.

Tras señalar que aún está "analizando al detalle" la propuesta de ley presentada el martes, en un primer acercamiento JM+ aprecia "ciertos gestos, "como el incremento en la inversión por habitante, elevado a 588 euro, un 9,39 por ciento mayor que el ejercicio pasado" o la "mayor dotación en inversiones, con un diferencial del 14,21 por ciento arrojando un absoluto de 365 millones".

A ello ha sumado que "los proyectos principales del acuerdo 100+1 --firmado con el PP para formar el equipo de gobierno en la capital-- tengan presencia en mayor o menor medida en esta propuesta", pero que "no saldan la deuda histórica con esta provincia".

"La existencia de un partido provincialista y las circunstancias de ser partido decisivo han supuesto que la presión hacia la Junta de Andalucía resulte en el desbloqueo de proyectos enquistados históricamente, como el Distribuidor Norte de Jaén o el impulso del Parque Empresarial Santana en Linares, entre otros", ha defendido el presidente del partido, Juanma Camacho.

Al hilo, ha hablado de "avances nunca antes contemplados en algunas de las inversiones estructurales necesarias" y ha considerado que "situarse a la cabeza de Andalucía en inversión por habitante" responde a que la Junta "va reconociendo la singular situación de esta provincia en cuanto a las políticas que nos han llevado a tener los nefastos ratios socio económicos que definen a la perfección una España de dos velocidades".

INTENCIONES QUE DEBEN MATERIALIZARSE

Ha matizado, no obstante, que "definir techos de gasto en forma de presupuestos no son más que intenciones que deben materializarse". "El contraste de la realidad en esta provincia con respecto a las demás es tal que mientras no puedan igualarse los índices que evidencian nuestra situación socioeconómica no se considerarán suficientes las medidas que se aplican en ella", ha apostillado el coordinador de JM+, José María Mesbailer.

Por ello, "aun estando satisfechos por corroborar la existencia de un partido provincialista que está concienciando a las administraciones de la necesidad de un cambio en las políticas", ha asegurado que su "actitud reivindicativa se verá potenciada para poder presionar cada vez más" hasta conseguir un acercamiento a los datos medios que deben definir el futuro de Jaén.

En este sentido, ha explicado que Jaén Merece Más está trabajando en una serie de propuestas que puedan plantearse a modo de enmiendas a estos presupuestos y avanzar en algunos de los compromisos adquiridos por la administración autonómica.

"Somos conscientes de que todos los años perdidos en el desarrollo de esta provincia suponen un reto extraordinario en los procedimientos para poder materializar inversiones, los estudios previos, acciones estructurales, proyectos eran simplemente inexistentes, que se inicien es un paso, pero será objetivo prioritario de este partido fiscalizar y potenciar la catalización de todos los plazos posibles porque esta provincia ya está en el tiempo de descuento", ha añadido.

FONDO

Por otro lado, ha tildado de "éxito sensible la implantación" del fondo de convergencia (Fecja), que situó como elemento destacado en el citado acuerdo y que, a su juicio, se ve "materializado en una primera fase en garantizar una dotación económica que permita la cofinanciación de proyectos, especialmente fondos europeos, que corrían grave riesgo de no ser tramitados por la nefasta situación económica" del Consistorio de la capital.

"De manera inminente, será contemplada con la inversión precisa para poder optar a los fondos EDIL y que supondrán unas actuaciones en la ciudad de Jaén de 20 millones de euros, aunque este fondo debe también destinarse a otras actuaciones inasumibles por el Ayuntamiento de Jaén", ha comentado.

En todo caso, ha apuntado que "aún hay muchos aspectos que distan de tener una hoja de ruta suficientemente comprometida en cuanto a las inversiones precisas". Al hilo, ha resaltado que "el papel lo soporta todo, pero la sociedad reclama que las acciones se materialicen, y algunas de ellas con carácter urgente".

Finalmente, JM+ ha expresado su preocupación "por la inestabilidad política" en España, que "a día de hoy prorrogan los ridículos 69 millones asignados para 2023 a toda la provincia". "Supone que las inversiones necesarias aún están paralizadas en los cajones, especialmente las infraestructuras ferroviarias, energéticas e hidráulicas que hipotecan el futuro de esta provincia, con la única excepción del avance cierto del Cetedex", ha concluido.