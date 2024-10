JM+ pide al Gobierno alternativa por tren desde Jaén a Madrid para 2025 y reducir el tiempo de viaje

JAÉN 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Jaén Merece Más (JM+) ha demandado al Gobierno central prever la alternativa de ir en tren desde Jaén a Madrid, provisionalmente vía Córdoba, mientras se cierra la vía convencional en 2025 para obras de la autopista ferroviaria Algeciras-Zaragoza.

También ha pedido una ampliación de las partidas económicas para obras que mejoren los tramos de vía obsoletos en Jaén, habilitar sistemas de bloqueo automático CTC, o sustituir las máquinas de la serie 449 por las 121 para desarrollar mayor velocidad y rebajar a posteriori el viaje a Madrid de 4 a 2,5 horas.

"Ya que nos van a cortar el tráfico de trenes hágase todo de una tacada y no sólo para el eje Algeciras-Zaragoza, sino que se aproveche para hacer todos los arreglos necesarios para llevarnos en tren de Jaén a Madrid en 2,5 horas en lugar de las 4 actuales", según ha señalado el presidente de Jaén Merece Más, Juan Manuel Camacho.

Trasladará al subdelegado del Gobierno central en la provincia, Manuel Fernández Palomino, que el estado habilite alternativas ferroviarias, vía Córdoba, para ir de Jaén a Madrid de forma provisional durante el año 2025 y mientras se acometen obras en los túneles de la provincia para el trazado de la futura autopista ferroviaria entre Algeciras y Zaragoza.

El partido apoya que el ramal central del corredor mediterráneo vaya a discurrir finalmente por la provincia, "puesto que es uno de los caballos de batalla de Jaén Merece Más desde 2017, pero entendemos que durante las obras existe la posibilidad de crear una alternativa de transporte vía tren por Córdoba y no dejar a los viajeros con la opción más barata para el Gobierno que sería montarlos en un autobús por carretera".

Además, Jaén Merece Más ha pedido que el Gobierno incorpore a la obra otras intervenciones no previstas y con el fin de que cuando se retome el tráfico ferroviario no sólo se logre la adaptación para las mercancías, si no que, además, se pueda viajar de Jaén a Madrid en 2,5 horas en lugar de en las 4 actuales.

En este punto, Camacho ha señalado que "puesto que el tráfico ferroviario va a permanecer cortado para las modificaciones en 11 túneles de la provincia de Jaén, es el momento adecuado para ampliar la partida presupuestaria y acometer mejoras en las infraestructuras para que podamos lograr un objetivo prioritario como sería llegar a Madrid en un tren en 2,5 horas frente a las cuatro actuales".