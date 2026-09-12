Jódar (Jaén) rechaza la explotación de la cantera de La Lancha por los "riesgos" para su acuífero y para la salud

Mesa informativa en la concentración contra la cantera realizada en agosto. - PLATAFORMA DEL AGUA EN JÓDAR

JÓDAR (JAÉN), 12 (EUROPA PRESS)

El municipio jiennense de Jódar rechaza la explotación de la cantera de La Lancha por los "riesgos" que implica para el acuífero del que se abastece y para "la salud pública", dada su cercanía al casco urbano, pero también por el impacto medioambiental y la pérdida de patrimonio local que supone.

La cantera, que se viene explotando desde finales de los pasados años 80, tenía "una concesión hasta finales del 2025" y el pleno del Ayuntamiento acordó su no renovación. La sorpresa para los vecinos llegó a principios de este año vía boletines oficiales BOJA y BOE, según ha explicado a Europa Press el portavoz de la Plataforma del Agua, Juan Alberto Porcel.

"La empresa que lleva la cantera, Manuel Alba SA, había iniciado en 2021 un procedimiento por el cual cambió la clasificación del tipo de recurso que se extraía (de A a C, calizas) para poder así solicitar la expropiación. La Junta le ha concedido la ocupación urgente de la cantera para pasar ya al siguiente paso, que es la exportación", ha explicado.

Desde entonces, la plataforma, que planteó alegaciones y demandó información para conocer la situación con exactitud, viene trabajando para intentar que se frene esta nueva concesión, fijada por 30 años prorrogables hasta un total de 90.

Y ello por "los riesgos de afección al acuífero" --la única fuente de abastecimiento de agua que posee Jódar-- "y a la salud pública". Sobre el primero, ha detallado que esta concesión supondrá pasar de "arañar el cerro" a "profundizar" en él y "ahora, por ejemplo, están a 60 metros, a 60 metros escasos de donde se encuentra el nivel freático".

De este modo, según alerta la plataforma, se está "debilitando" el terreno que acoge un acuífero ya "sobreexplotado", que "depende solamente de la lluvia para su recarga", de modo que también puede acusar los efectos del cambio climático. "La explotación agravaría la situación", ha lamentado.

Con respecto a la salud pública, se ha referido a la dispersión con el viento de "ciertas partículas de polvo que, a la larga, pueden suponer problemas respiratorios, sobre todo en personas más vulnerables".

"No solo son molestias, ruidos, sino que a menos de 200, 300 metros, ya hay zona urbana", ha afirmado Porcel, quien ha destacado que, "en la actualidad, no se podría haber iniciado la actividad porque está a menos de dos kilómetros del pueblo".

Un escenario que, sobre el "principio de precaución", quieren evitar, de manera que reclaman el cese de la actividad en la cantera de La Lancha, que también afecta al vecino municipio de Bedmar.

Para ello, la plataforma ha promovido "un pacto local entre todos los partidos políticos que están en el Ayuntamiento" y se acordó la contratación de un gabinete de abogados especializado para presentar un recurso contra el procesimiento de expropiación en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

En este punto, el portavoz ha aludido a un elemento que puede ser fundamental: "en el proceso de expropiación era preceptivo que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) informase sobre el impacto que podría producir la cantera al acuífero" y se pronunicara sobre las condiciones y controles para la explotación o, en su caso, prohibirla.

Sin embargo, desde la Junta "nunca se llegó a solicitar" ese informe sectorial, por lo que la CHG ha remitido un oficio a la Dirección General de Minas para requerir información. Algo que responsables del organismo de cuenca trasladaron en el encuentro mantenido a finales de julio con una comisión local formada por la alcaldesa, Juana Cazorla, portavoces de los grupos municipales y miembros de la plataforma.

A la espera de esa respuesta y de la marcha del procedimiento judicial, el proceso de expropiación sigue y tiene como próximo paso "el acto para firmar el acta". Está previsto el 16 de septiembre, "cuando se ha citado a las personas que tengan algún bien dentro de la superficie a expropiar".

Coincidiendo con ese acto, se ha preparado una concentración ante el Ayuntamiento en el marco de la movilización social que también se ha impulsado contra la explotación de la cantera. Una línea que van a compaginar con la acción en el ámbito político, de modo que están solicitando encuentros con distintas administraciones, instituciones y partidos para trasladar la situación y pedir apoyo a su reivindicación.