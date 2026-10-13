Jorge Saavedra, coordinador de la campaña del PP de Granada para las elecciones generales

El Comité Ejecutivo Provincial del PP de Granada, presidido por Francis Rodríguez, ha designado a Jorge Saavedra coordinador de la campaña para las próximas elecciones generales. Ambos en la imagen junto a la alcaldesa de la capital, Marifrán Carazo - PP GRANADA

GRANADA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Comité Ejecutivo Provincial del Partido Popular de Granada, presidido por Francis Rodríguez, ha designado a Jorge Saavedra coordinador de la campaña para las próximas elecciones generales.

Así lo ha dado a conocer el PP en un comunicado, en el que señala que la formación afronta esta convocatoria con el objetivo de lograr la confianza de los granadinos y "contribuir a un Gobierno encabezado por Alberto Núñez Feijóo que responda a las necesidades de la provincia".

El presidente de los 'populares' granadinos ha señalado el compromiso y la capacidad de Saavedra para asumir la coordinación general de la campaña en un momento en el que Granada necesita abrir una nueva etapa.

"Nos jugamos tener un Gobierno que escuche a nuestra provincia, que atienda sus reivindicaciones y que entienda que los granadinos merecen avanzar de la mano de un Ejecutivo que tenga en cuenta la realidad y las necesidades de Granada", ha dicho.

Rodríguez ha lamentado "el paso de Pedro Sánchez por el Gobierno que ha supuesto un agravio para Granada, con necesidades que siguen sin respuesta. Una triste realidad que ha contado con el silencio cómplice y la pasividad del PSOE de Granada, que ha preferido justificar a Sánchez antes que defender a los granadinos".

"Granada necesita representantes que alcen la voz por esta tierra. El PSOE granadino ha tenido oportunidades para exigir a su Gobierno que cumpliera y ha elegido callar. Esa falta de compromiso ha tenido consecuencias para nuestra provincia", ha manifestado.

Frente a ello, Rodríguez ha situado a Alberto Núñez Feijóo como "el presidente que necesitamos los granadinos, un presidente que se tome en serio a Granada y que gobierne con responsabilidad, capacidad de gestión y voluntad de cumplir. Por fin podremos acudir a las urnas. Por fin los granadinos tendrán la oportunidad de decidir y de abrir una etapa de la mano de Feijóo. Queremos que esa oportunidad se traduzca en un Gobierno que trabaje por lo que de verdad importa a las familias y por el futuro de nuestra provincia".

El dirigente del PP granadino ha insistido en que su partido afronta las elecciones "con humildad y sabiendo que la confianza hay que ganársela. Necesitamos contar con la confianza de los granadinos. Vamos a escuchar, a explicar nuestras propuestas y a trabajar para merecer su apoyo. Allí donde gobernamos demostramos que sabemos gestionar, que sabemos dar respuesta a los problemas y que somos capaces de convertir los compromisos en hechos".

En relación con el comité de campaña, ha destacado que está integrado por "un equipo preparado, comprometido y conocedor de la realidad de Granada. Contamos con personas que conocen nuestra capital, nuestros pueblos y nuestras comarcas, que escuchan a sus vecinos y que saben cuáles son sus preocupaciones. Esa cercanía va a estar presente en toda la campaña", ha explicado.

El Partido Popular de Granada ha anunciado asimismo que la celebración de las elecciones generales supondrá el aplazamiento del 16 Congreso Provincial, previsto para el 7 de noviembre, con el fin de concentrar el trabajo de la formación en la cita electoral. "Ahora tenemos por delante una responsabilidad compartida: trabajar unidos para que Granada cuente con el Gobierno que merece. Toda la organización estará volcada en ese objetivo".