Una jornada analiza en Jaén experiencias de éxito en la incorporación al mercado laboral de personas con discapacidad

Inauguración del encuentro. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El encuentro empresarial Talentos ha analizado este lunes en Jaén experiencias de éxito relacionadas con la incorporación al mercado laboral de personas con discapacidad.

Se trata de una iniciativa organizada por Inserta Empleo con la colaboración de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Jaén (AJE-Jaén) con el objetivo de favorecer el intercambio entre el tejido empresarial y las entidades que trabajan por la inclusión, compartir experiencias e identificar necesidades para impulsar nuevas oportunidades laborales para el citado colectivo.

Celebrada en el edificio 1, 2, 3 Empresa, la jornada ha contado en su inauguración, entre otros, con el director territorial de Inserta Empleo, Francisco López Aguado; la presidenta de AJE-Jaén, Rocío Uceda; el concejal de Empleo e Imefe, Luis García Millán, y el diputado de Empleo y Empresa, Luis Miguel Carmona.

El responsable de la citada entidad de la Fundación ONCE ha explicado que el propósito de Talentos es acercar a los empresarios los servicios de intermediación laboral de la entidad, conocer sus experiencias y resolver las dudas que puedan surgir a la hora de incorporar personas con discapacidad a sus equipos de trabajo.

Por su parte, el diputado de Empleo y Empresa ha subrayado "la importancia de escuchar las necesidades del tejido empresarial de la provincia y conocer iniciativas que están dando resultados en el ámbito de la inserción laboral".

Al hilo, ha señalado que este encuentro permite "generar sinergias entre los empresarios y empresarias del tejido productivo" de la provincia de Jaén "y aquellas experiencias de éxito que ya se están desarrollando a lo largo de toda Andalucía".

El concejal de Empleo e Imefe ha valorado la celebración de esta iniciativa y ha incidido en la importancia de trabajar conjuntamente para avanzar hacia un mercado laboral más inclusivo.

"La inserción laboral requiere la implicación de todos: administraciones públicas, empresas y entidades que trabajan directamente con las personas que buscan una oportunidad de empleo. Es fundamental que el tejido empresarial conozca los recursos disponibles y descubra el talento y las capacidades profesionales de las personas con discapacidad", ha afirmado García Millán.