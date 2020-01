José Antonio Nieto coordinará a portavoces del PP para que haya "coherencia política" frente al Gobierno de Sánchez

Publicado 15/01/2020 15:23:02 CET

SEVILLA, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario del PP-A, José Antonio Nieto, va a coordinar un grupo de trabajo entre todos los portavoces de los grupos parlamentarios del resto de comunidades cuyo objetivo será que haya una "coherencia en la acción política" del partido, "ya estén en el gobierno o en la oposición; ya sean andaluces, navarros, catalanes o gallegos", frente al Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Así lo ha expuesto Nieto en rueda de prensa, donde ha explicado que capitaneará este grupo por encargo de su partido, así como que el Gobierno central se encontrará al PP en contra en todo aquello que se salga de las líneas de trabajo que se marquen ahí.

"El Gobierno de PSOE y Unidas Podemos tendrá de frente al PP si aumenta la presión fiscal, si aplica medida que pongan en riesgo la unidad de España o si genera desigualdades en los derechos de los ciudadanos", ha explicado.

En este sentido, entre las líneas de trabajo de este grupo se encuentra una serie de medidas que garanticen, "desde todos los parlamentos autonómicos, iniciativas en apoyo a la igualdad de derechos de todos los ciudadanos vivan donde vivan", así como la unidad del territorio.

También destaca "el equilibrio en la fiscalidad" ante "la fiscalidad expropiatoria y por castigo que plantean algunas fuerzas políticas que ahora están en el Gobierno". "Este es uno de los problemas y amenazas a futuro de este país", ha subrayado. Frente a esto, ha destacado la fiscalidad "sensata" en Andalucía, que ha conseguido "reducir el fraude fiscal y que se incremente la recaudación de los tributos".

De igual manera, el grupo de trabajo también estudiará la modernización de las administraciones porque "no podemos seguir funcionando en algunas cosas como en el siglo XX o el XIX". "Hay que demostrar que somos un país de liderazgo y eficientes en la gestión", ha apuntado.

Y así, Nieto ha señalado que la "coherencia en la política es necesaria para dar sentido" al trabajo que realizan desde los grupos parlamentarios y ha advertido de que es "algo que la sociedad exige" porque "no está contenta con la incoherencia" de los partidos dependiendo de si gobiernan o no en un territorio.

DEFENDER ANDALUCÍA, EL EJE DE ACCIÓN DEL PP-A

En cuanto a Andalucía, Nieto ha lamentado la "deriva" del Gobierno central de "desapreciar a Andalucía como territorio básico del país, con asuntos importantes que no se resuelven con iniciativa desde el Gobierno central o que incluso genera problemas por la decisiones que adopta".

Si bien ha asegurado que van a intentar que el diálogo y la búsqueda del acuerdo "sea la forma de relacionarnos con el Gobierno de España", el portavoz ha incidido en que Sánchez "tiene que entender que esto debe ser referencia en su relación con Andalucía, algo que no se ha producido hasta ahora".

Así, ha expuesto una serie de asuntos que van a ser prioritarios entre las reclamaciones que el PP-A defienda frente al Gobierno central, toda vez que ha asegurado que les "duele" ver a Sánchez "en atención permanente" a los asuntos de Cataluña y con actitud de diálogo con el presidente de la Generalitat, Quim Torra, "pero que no transmite ningún interés por establecer esa comunicación con Moreno, el presidente de más de nueve millones de andaluces"

"La defensa de Andalucía y sus intereses va a ser el eje de la acción del gobierno y de la actividad parlamentaria del PP-A", ha aseverado José Antonio Nieto, que ha indicado que los 'populares' ejercerán una iniciativa parlamentaria "muy intensa" para garantizar que Andalucía no sale perjudicada en el nuevo escenario estatal.

Entre los asuntos que urgirán al Gobierno de España, sitúa su postura y las medidas a adoptar ante el Brexit, "que puede tener un impacto durísimo en Andalucía y quienes viven en el Campo de Gibraltar", así como la necesaria reforma del sistema de financiación autonómica y municipal, "un compromiso de Sánchez que ya incumplió" y que ahora debe acometerse en "igualdad" de las 17 comunidades autónomas, "no en paquetitos a conveniencia de quien apriete más". "No pedimos que haya bilateralidad con Andalucía sino que no la haya con nadie", ha agregado.

Nieto también ha señalado que seguirán reclamando que el Gobierno central pague a Andalucía los 537 millones que le adeuda del mes 13 del IVA del 2017 porque al no pagarlo "está provocando un incumplimiento artificial e interesado del déficit en Andalucía, que tapa las vergüenzas al Gobierno central".

Entre otros asuntos, ha explicado que los 'populares' estarán atentos a la negociación que haga el Ejecutivo de Sánchez en cuanto a la nueva Política Agraria Común (PAC), donde Andalucía tiene "un peso determinante"; o que trabaje por terminar los "injustos" aranceles impuestos por la administración de Donald Trump, así como que se termine con el "déficit" que sufre la comunidad en materia de infraestructuras y que "también debe negociarse entre las 17 comunidades".

En concreto, el PP-A pide impulsar el corredor del Mediterráneo entre Almería y Granada y entre Algeciras y Bobadilla, además priorizar en el desarrollo estratégico "que se generen los ejes de desarrollo logístico que potencien la capacidad del puerto de Algeciras".

Nieto también ha anunciado que, en el nuevo periodo de sesiones, el PP-A va a defender una proposición de ley cuyo objetivo es modernizar la investigación médica y de salud pública en Andalucía, así como otra relativa a la Atención Temprana, para que la comunidad "esté a la cabeza en la atención de niños con alguna dificultad".