El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ofrece una rueda de prensa para abordar asuntos de actualidad en el patio de prensa del Parlamento de Andalucía. - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha defendido este jueves que el debate 'cara a cara' entre el secretario general del PSOE y candidato a la reelección como presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha evidenciado que "para parar a las derechas necesitamos una izquierda nueva".

García se ha pronunciado de este modo en un mensaje publicado en sus redes sociales poco después de finalizar el debate 'cara a cara' entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo.

"En definitiva, para parar a las derechas necesitamos una izquierda nueva. Y aquí ya la tenemos: Adelante Andalucía", ha asegurado en su cuenta de X.